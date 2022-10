Partenza lenta? Il Cagliari può sperare  

Quattordici punti in dieci partite, frutto di quattro vittorie, altrettante sconfitte e due pareggi, con appena dieci gol all'attivo e undici al passivo. Il Cagliari resta lì, nel limbo della Serie B, a 7 punti dalla vetta, che cambia padrone a ogni giornata, ma anche a 7 punti dal fanalino di coda. Un ruolino di marcia non certo da schiacciasassi, ben diverso da quello del Cagliari targato Massimo Rastelli. Ma attenzione, perché la storia della Serie B, in questi ultimi anni, ricorda che, anche se con difficoltà, una partenza frenata può essere ribaltata, in un campionato mediocre e, mai come quest'anno, senza veri padroni.

Sette anni dopo

Tutta un'altra storia. Perché il Cagliari della stagione 2015-16 non aveva concorrenza dal punto di vista della qualità della rosa, in particolare nel reparto offensivo, dove poteva contare su gente come Melchiorri, Sau, Farias, Joao Pedro, Giannetti e Cerri (arrivati, a fine stagione, a un bottino di 57 reti). Un Cagliari che, alla decima giornata, aveva centrato il suo secondo pareggio stagionale (0-0 a Perugia), arrampicandosi a quota 20 punti, una lunghezza in meno rispetto alla sorpresa Crotone. Un +6 rispetto alla squadra di Liverani, grazie a un curriculum di sei vittorie, due pareggi e altrettante sconfitte, ma anche con la bellezza di 20 gol all'attivo e 9 al passivo. La squadra di Rastelli, per arrivare al quarto ko, dovette aspettare la prima partita del girone di ritorno, quando perse lo scontro diretto di Crotone. Al Cagliari 2022-23, invece, sono bastate dieci giornate.

Mai dire mai

Dieci partite, oltre un quarto del torneo. Ma la Serie B sa aspettare e lo dimostra l'andamento del torneo negli ultimi anni. La curiosità è osservare la posizione delle squadre promosse alla decima giornata. E negli ultimi anni, l'impresa più clamorosa l'ha di certo compiuta lo Spezia, nella sconclusionata stagione 2019-20, stravolta dal Covid. I liguri, dopo dieci giornate, erano addirittura al sedicesimo posto, in piena zona playout con appena 11 punti, a -10 dalla capolista Benevento. La squadra di Italiano riuscì a compiere una vera impresa, conquistando 50 punti nelle successive 28 giornate e centrando una storica promozione passando dai playoff, giocati da terzi in classifica.