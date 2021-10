Partenza falsa degli azzurri  

Tra schiacciate, muri, scambi e salvataggi spettacolari sulla sabbia hanno preso il via le finali del World Tour 2021 sui campi allestiti nel porto di via Roma. Male gli italiani: tre sconfitte su tre.

La manifestazione, che coinvolge le migliori coppie al mondo, è iniziata con le prime partite della fase a gironi. Le venti squadre - dieci maschili e dieci femminili - sono state divise in quattro gironi da cinque. Le migliori tre di ciascun raggruppamento si qualificano alla fase ad eliminazione diretta. Tre le partite che hanno visto impegnati atleti italiani, come detto, chiude da altrettante sconfitte.

Un match all’ora

Ben quattordici le partite che si sono disputate ieri. Un match ogni ora, senza pausa, dalle 9 e mezza del mattino fino a notte tarda. Ad inaugurare ufficialmente i campi del porto di Cagliari è stata la vittoria delle svizzere Betschart e Huberli, che si sono imposte in tre set sulle tedesche Borger e Sude. A seguire la sorprendente sconfitta, sempre in tre set, delle campionesse olimpiche in carica April e Alix contro le russe Makroguzova e Kholomina, che invece a Tokyo si erano fermate agli ottavi di finali. Le statunitensi sono state battute anche nel pomeriggio dalle tedesche Burger e Sude. La prima sfida maschile si è disputata sempre in mattinata e ha visto gli statunitensi Crabb e Gibb superare agilmente 2-0 la coppia lettone formata da Plavins e Tocs.

Gli italiani