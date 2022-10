Parte un colpo, ferito in trattoria 

Sono le 13. Il cliente entra in trattoria e porta con sé una piccola borsa. «Abbiamo sentito uno sparo- racconta chi stava fuori dal ristorante- e poi qualcuno che gridava più volte “Portatemi in ospedale!” Dentro c’era molto sangue”».

Va a pranzo in ristorante e dal borsello parte un proiettile che lo ferisce all’adome, gli recide due dita della mano e finisce la sua corsa sul soffitto.È successo ieri a Olmedo, a pochi chilometri da Alghero, vittima un 45enne del paese che si trova piantonato in ospedale. Da capire la provenienza dell’arma, rudimentale e clandestina, da chiarire molti particolari su cui indagano le forze dell’ordine. Teatro della vicenda il locale “Ammentos”, in via Cesare Battisti, pieno centro del paese, di cui aveva appena varcato la soglia all’ora di pranzo. E sono una manciata i passi che dividono il cliente dal tavolo dove si dirige per sedersi e dove si sarebbe trovata, proprio nel posto affianco a quello che occuperà, anche un’altra persona.

Il fatto

Ad avere originato la deflagrazione, e le lesioni, sarebbe stata una specie di manufatto artigianale, consistente in un tubo la cui funzione, si ipotizza, avrebbe dovuto essere quella di una primitiva canna. Un’arma rudimentale quindi, caricata con un’unica pallottola. Tanto è bastato però perché, appena poggiato il borsello, partisse un colpo che poteva essere letale.

Spavento e allarme

Ferito alla pancia e alle dita, il cliente del ristorante ha subito invocato aiuto. Sono stati momenti drammatici. Il personale della trattoria, mentre il ferito invocava soccorso, hanno lanciato l’allarme. In ristorante è arrivata l’équipe medica del 118 che ha trasportato il ferito in ospedale, soccorso da un’ambulanza del 118 e trasportato in ospedale. È piantonato: questo è l’unico particolare che emerge visto che le forze dell’ordine non rivelano neppure in quale ospedale sia ricoverato. Le sue condizioni, secondo quanto si apprende, non sarebbero gravi.

Le indagini

In via Battisti arrivano poi gli uomini del Nucleo operativo carabinieri di Alghero che fanno uscire dalla trattoria tutto il personale e i clienti. Sul posto anche la scientifica e gli artificieri dell'Arma per i primi accertamenti sull'accaduto. Ancora da capire se per l'uomo sia stata disposta la perquisizione dell'auto e dell'abitazione.

