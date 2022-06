Parte la macchina antincendi. E anche il caldo 

La macchina regionale è pronta: più o meno, considerato che metà delle guardie forestali non sono ancora stati sottoposti alla visita medica d’idoneità, quindi non possono uscire dalle sedi. E pronti, senz’altro, sono gli incendiari, così come il caldo anticipato che in questi giorni sta generando l’allerta meteo con punte di 40 gradi nelle temperature massime in Sardegna. Da ieri, ufficialmente, è iniziata la campagna antincendi 2022 della Regione, che ha numeri poderosi a partire da quelli degli euro: solo la flotta degli elicotteri costa sei milioni («ma uno sarà in servizio per tutto l’anno», specifica l’assessore all’Ambiente, Gianni Lampis), poi ci sono i contributi per volontari e barracelli. Contando anche il personale già stipendiato, tra cui quello del Corpo forestale, la campagna antincendi «costerà intorno ai cinquanta milioni». Soldi che vanno in fumo, letteralmente, per difendere un territorio già abbondantemente sfregiato dagli incendiari - la maggior parte dei roghi sono dolosi - e dagli imprudenti.

Le forze in campo

La macchina della Regione mette in campo il suo esercito: 9.350 persone”soldati” tra Corpo forestale (1.047), Forestas (1.500), Protezione civile (50), Vigili del fuoco (ottocento, raddoppiata la collaborazione e la spesa per la convenzione), 2.600 volontari e 3.360 barracelli. Oltre mille i mezzi, 17 i velivoli tra flotta regionale e statale, sono i numeri forniti dal presidente della Regione, Christian Solinas. E se si riuscisse a multare qualche incendiario, o gli imprudenti, ci rifaremmo di qualche spesa: «Abbiamo inasprito le sanzioni», dice l’assessore Lampis, «ora varia tra cinquemila e cinquantamila euro per la trasgressione dei divieti». Per quanto riguarda il cielo, ci sono undici elicotteri leggeri da 900 litri (e altrettante basi nell’Isola), un Super Puma da quattromila litri della flotta regionale. Per lo Stato sono in campo tre aerei Canadair da diecimila litri a Olbia, e poi un elicottero ciascuno di Vigili del fuoco, Esercito e Aeronautica militare. Perché tutti a Olbia, i Canadair? «Lo stabiliscono le norme dello Stato», allarga le braccia l’assessore all’Ambiente, «devono essere dislocati nell’aeroporto più vicino alla Penisola perché, in caso d’emergenza, possono essere chiamati a operare anche lì».

Mezzo servizio

Alla Regione, visite mediche dei forestali a parte, dunque sono pronti alla guerra contro il fuoco. «La ditta esterna che si occupa delle idoneità è in ritardo: ho segnalato all’assessora al Personale, Valeria Satta, l’inadempienza perché avevo chiesto che le visite fossero tutte eseguite entro ieri», sbuffa il suo collega Lampis, «ora l’assessora farà le contestazioni». Lampis aggiunge che «è fondamentale domare un rogo nei primi 15/20 minuti, prima che si estenda troppo, ed è questo il motto della campagna natincendi di quest’anno. Poi, certo, le condizioni climatiche giocano un ruolo decisivo sullo sviluppo degli incendi, ma abbiamo un buon dispositivo di prevenzione e per l’intervento immediato contro i roghi, compreso un aereo a Elmas».