Parroci, una nuova geografia 

Gli ultimi spostamenti hanno ridisegnato la geografia dei missionari in servizio nella diocesi di Lanusei. Il vescovo, Antonello Mura, 68 anni, ha mescolato le carte in piena estate distribuendo nuovi incarichi. Nei giorni scorsi a Lanusei don Danilo Chiai, svestito del ruolo di amministratore parrocchiale a Cardedu, è stato riaccolto a braccia aperte nella cattedrale di Santa Maria Maddalena.

Il ritorno

Sessant’anni, originario di Bari Sardo, il sacerdote sarà cancelliere vescovile e delegato per la vita consacrata, prestando servizio nell’ambito della Cattedrale, fulcro religioso della cittadina. A quest’ultimo giro sulla sacra giostra dei trasferimenti sono saliti parecchi presbiteri, fra cui don Pietro Sabatini (63) che lunedì prossimo prenderà possesso della parrocchia Nostra Signora di Monserrato di Bari Sardo. Intanto nella diocesi di Lanusei, dove la carenza di sacerdoti si riflette sul taglio delle celebrazioni quotidiane in alcuni centri, fra cui Triei e Talana, i meccanismi di fusione con quella di Nuoro si oleano ogni giorno di più: lo conferma anche il calendario omogeneo degli appuntamenti sull’attività clericale . Il 18 luglio don Mariano Solinas (48) ha fatto l’ingresso ufficiale a Baunei e Santa Maria Navarrese, sostituendo don Antonio Fanni scomparso improvvisamente il 29 maggio. Nel ministero lo assiste don Massimo Lecca (55), originario di Cagliari, che risiede nella casa parrocchiale di Triei. Qui, appena una settimana fa, la comunità ha salutato don Efisio Meloni (57), che era arrivato il 12 settembre 2015 dopo aver prestato servizio come cappellano dell’ospedale di Lanusei. Il sacerdote, originario di Sarroch, è stato accolto sabato mattina dai fedeli della parrocchia San Paolo di Cardedu. Tre giorni prima a San Giuseppe (Tortolì) ha fatto l’ingresso don Giuliano Pilia, il 34enne sacerdote di Villaputzu che negli ultimi anni è stato collaboratore delle parrocchie di Villagrande e Villanova Strisaili. Il 20 settembre, con una cerimonia programmata per le 19, è annunciato l’ingresso di don Sabatini a Bari Sardo. Il sacerdote, originario di Lotzorai, lascia Escalaplano, dov’è arrivato il 16 settembre 2018 da Lotzorai e Santa Maria Navarrese.

Si cambia

Della parrocchia di San Sebastiano diventa titolare don Giampaolo Matta (43), le cui strade si incrociano proprio con don Sabatini. Don Matta, un passato con la tunica da cappuccino, sarà sull’altare della sua nuove sede il 23 settembre alle 18.30.

Sono 37 i sacerdoti della diocesi di Lanusei. L’esercito dei servitori della Chiesa d’Ogliastra ha un’età media di 60 anni. Non tutti i religiosi sono titolari di una parrocchia. Qualcuno di loro, soprattutto quelli con età più avanzata o con salute cagionevole, hanno incarichi marginali. Le ultime vocazioni non compensano la crisi di quelle vecchie. Diversi sono i sacerdoti part-time nelle 34 parrocchie. C’è anche chi si fa in tre: don Roberto Corongiu assiste le comunità di Ulassai (dal 2 settembre 2018) e di Osini (dal 2020), e amministratore parrocchiale di Gairo (dal 2020).

