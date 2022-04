Parole in cerca di un alibi 

«Non ho mai parlato con mio fratello dell’agguato. Mi ha raccontato com’è successo solo dopo che ha parlato agli inquirenti. Solo dopo, quando è uscito sul giornale ha raccontato che era stato il signor Fois, ma prima non ne avevamo mai parlato». Convocato davanti alla Corte d’Assise di Cagliari su richiesta dei giudici, Andrea Conigiu, 52 anni, ha ribadito più volte di non avere dettagli utili sull’attentato in cui è rimasto ferito il fratello Daniele e nel quale è stato ucciso Fabio Longoni. Con il fratello – a suo dire – non avrebbe mai parlato della vicenda, né avrebbe saputo nulla degli asinelli rubati.

Il processo

È proseguito ieri mattina con una breve udienza il processo che vede imputato Fabio Fois, 57 anni di Girasole, accusato dell’omicidio di Longoni e del tentato omicidio di Daniele Conigiu, entrambi allevatori di Villagrande Strisaili, raggiunti dai pallettoni sparati in un agguato il 22 novembre 2017. A sparare era stato un uomo con il volto coperto che, poco dopo, il ferito aveva individuato nell’imputato, a suo dire riconosciuto dalla camminata. Ma la Corte, presieduta dal giudice Giovanni Massidda (affiancato dalla collega Stefania Selis) sta utilizzando gli strumenti processuali a sua disposizione per verificare la sussistenza di piste alternative, ipotizzate a dibattimento, rispetto a quella portata in aula dal pm di Lanusei, Biagio Mazzeo. In particolare i giudici hanno convocato i familiari di Conigiu e fatto loro domande per sapere se ci fossero malumori in seno all’agenzia funebre della sorella e ad un licenziamento avvenuto qualche tempo prima.

I periti

Durante l’udienza è poi stato convocato il perito che ha trascritto le intercettazioni per ascoltare, in contraddittorio, uno scambio di frasi tra Alessio Mura (il dipendente licenziato) e un marmista di Ilbono. Un passaggio di una discussione tra i due che, per il difensore di Fois, l’avvocato Marcello Caddori, dimostrerebbe l’esistenza anche di altre piste alternative. Per l’accusa, l’agguato sarebbe avvenuto invece perché Fois avrebbe voluto vendicare il furto di due asinelli di sua proprietà, compiuto da Longoni e Conigiu, ritenuto un affronto. Il processo proseguirà il 27 aprile con la requisitoria del pubblico ministero e le parti civili, gli avvocati Paolo e Bruno Pilia. Il 16 maggio toccherà al difensore Caddori e poi il 30 maggio è fissata l’udienza per le repliche e la sentenza.