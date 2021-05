Parola di un presunto killer:  «Ero lì solo per parlare» 

La parola confessione non ammette ambiguità. Al limite declina sfumature nell’utilizzo corrente: mezza, parziale, versione dei fatti, dichiarazioni spontanee. Sui fatti deciderà il Tribunale. Attenendoci alla cronaca Shahid Masih, 29 anni, cittadino pakistano, interrogato dal pm Giovanna Morra, ha fatto solo delle ammissioni. Era nella casa in cui all’alba di martedì un ragazzo di vent’anni, Mirko Farci, è stato barbaramente ucciso a coltellate. Un mattatoio, nelle parole del medico legale. L’uomo, indagato per omicidio e tentato omicidio, ha detto di essere arrivato a casa di Paola Piras per “parlare”. Pare, ma le circostanze non sono ancora chiare, che la donna e il presunto assassino si siano sentiti nei giorni precedenti. Shahid ha parlato di «incontri fugaci in un luogo pubblico». Una tesi che dovrà essere confermata da accertamenti compiuti dai carabinieri sulle registrazioni delle telecamere. Infatti l’uomo ha indicato con precisione i luoghi in cui sarebbero avvenuti gli incontri.

Particolari

Dall’esame di Shahid, assistito dall’avvocato Saverio Mereu, è emerso un altro particolare. L’uccisione di Mirko sarebbe riconducibile a una reazione da parte dell’uomo colpito da un vaso lanciato dal ragazzo. Cosa sia davvero accaduto è un rebus anche per gli inquirenti. Tra le certezze, nelle parole del reo, non si sa quanto, confesso, il fatto che il coltello sia stato preso nell’appartamento al secondo piano. Quello in cui vive il padre di Paola Piras, che la donna accudiva amorevolmente. Tra le altre cose Shahid non ha spiegato il motivo per cui all’appuntamento si sarebbe presentato salendo su un cancello e poi su un pluviale. E ha inoltre sostenuto come il vetro della sala, da cui è entrato nella casa, fosse già rotto. Parole nero su bianco. Tra le certezze, la cronaca rivela come sia stato lui stesso a chiamare i carabinieri. Braccato, intimorito, il fiato delle squadriglie addosso, ha composto il 112. I militari sono andati a prenderlo nelle campagne vicino all’aeroporto e poi l’hanno salvato dalla folla inferocita.

Convalida

Dalla Procura emerge cautela. La speranza è che le condizioni di Paola Piras possano migliorare. Una sua parola potrebbe scrivere un capitolo nuovo della storia. Ieri la donna, 50 anni, è stata operata di nuovo. Le sue condizioni sono gravi, la prognosi riservata, tuttavia trapela un filo di ottimismo. Intanto, in attesa dell’interrogatorio di garanzia, l’operaio, dipendente da una ditta esterna al lavoro per BMetal, sarà trasferito dal carcere di San Daniele a Lanusei, dove ha trascorso la notte scorsa, verso un altro penitenziario.

Durante l’interrogatorio era presente anche il medico legale per valutare le presunte lesioni riportate dall’indagato. Gli inquirenti, in attesa dell’autopsia, fissata per giovedì, non hanno rivelato dettagli sulle ferite che hanno provocato il decesso del povero Mirko Farci. Il ragazzo è morto nella camera matrimoniale, è stato trovato sul letto, colpito diverse volte da un coltello che viene definito da “pizza” o comunque utilizzato nella ristorazione. Dettagli che emergeranno nel proseguo delle indagini. Dettagli che il presunto killer non ha rivelato. Ma alla fine cosa importa. Una voce continua a ripetere: aveva solo vent’anni. Punto.

RIPRODUZIONE RISERVATA