Pari opportunità, ma non per tutti 

Pari opportunità? A Carbonia c’è da aspettare ancora. A pochi mesi dal termine della consiliatura, manca ancora la commissione che garantisce a tutti la partecipazione alla vita pubblica sociale e lavorativa: il Consiglio è in fermento e 11 consiglieri presentano un’interpellanza urgente per risolvere il caso.

L’attesa

Istituita dal comune di Carbonia nel 2006, i suoi componenti dovevano essere nominati nuovamente nel 2016, contestualmente all’insediamento della nuova giunta, ma la commissione che deve occuparsi di eliminare gli ostacoli che limitano la partecipazione delle persone appartenenti a categorie discriminate, non è mai stata nominata. Già nell’aprile del 2019, superate alcune difficoltà incorse negli anni precedenti, il Consiglio aveva deliberato all’unanimità dei presenti, di istituire in breve tempo la commissione Pari opportunità. «Siamo quasi alla fine del nostro mandato e siamo ancora in attesa di atti concreti – dice il consigliere d’opposizione Maurizio Soddu – si sta perdendo un’importante occasione. Avevamo trovato un accordo unanime ma il processo di modifica del regolamento e dello statuto è fermo da 2 anni».

Il progetto di modifica dei regolamenti e dello Statuto comunale, che supera l’ormai vecchio concetto legato alla sola discriminazione di genere ampliando la platea ad una molteplicità di categorie, è fermo dal 2019, da allora più nulla è stato fatto. Oggi, a fermare la nomina dei componenti, sarebbe la mancanza dei tempi tecnici necessari per l’espletamento della procedura. Una tesi sostenuta dalla maggioranza ma che trova in disaccordo anche la parte più dialogante dell’opposizione: «È un falso problema, se c’è la volontà si può andare avanti - afferma Daniela Garau consigliera di minoranza – le commissioni consiliari hanno già prodotto la documentazione, si porti tutto in Consiglio comunale al più presto e si voti senza attendere altro tempo».

La Giunta

«Le pari opportunità sono un tema a noi caro che seguiamo costantemente anche attraverso altri canali istituzionali – spiega l’assessore alle Politiche sociali Loredana La Barbera – avevamo temporaneamente rimandato la nomina dei componenti della commissione per migliorarne il regolamento, purtroppo il Covid e altre emergenze ci hanno bloccato». Ma non tutto sarebbe perduto: «Sto valutando di proporre al Consiglio di istituire la commissione senza aspettare le modifiche al regolamento, tenendo comunque conto delle varie sensibilità che negli anni si sono aggiunte al tema».

