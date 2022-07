Pari opportunità, burrasca in Commissione  

Sulla stessa lunghezza d’onda Alice Dessì, commissaria di Capoterra democratica: «Come può un sindaco dire che, anche se in minoranza, i punti all'ordine del giorno sarebbero stati tutti approvati? Siamo turbate. La presidente si dovrebbe dimettere. Bisognerebbe inoltre rivedere tutta l'impostazione di lavoro della Commissione. Durante una convocazione, per ordine del sindaco, sono stati addirittura sequestrati i cellulari della Commissione».

Francesca Trois, vice presidente nominata in quota Villa Cabuderra, lista che sosteneva la candidatura a sindaco di Beniamino Piga, attacca la numero uno della Commissione: «Delle due proposte illustrate – dice – la prima, che doveva essere l’organizzazione di una manifestazione che portasse in evidenza le problematiche di genere, è stata presentata ma dando per decise al di fuori dell’assemblea sia la location sia il presentatore sia gli argomenti da trattare; l’altra, che verteva su un laboratorio di dolci sardi, nulla aveva a che fare con le pari opportunità. Dopo l’intervento del sindaco – al quale la presidente ricorre ogni volta che si sente inadeguata al suo ruolo – sono stata zittita da un altro commissario: un fatto grave, soprattutto in una commissione che dovrebbe promuovere il rispetto per le donne».

Bufera sulla Commissione pari opportunità a Capoterra: dopo le tensioni dell’ultima riunione, le commissarie di minoranza e l’opposizione in Consiglio comunale chiedono le dimissioni della presidente, Silvia Cabras. La seduta, alla quale erano presenti sei commissarie di minoranza e – complice l’assenza di tre componenti – solo quattro della maggioranza, era stata convocata per discutere del progetto ideato dalla Commissione cultura di dare vita a un caffè letterario, ma alla fine la proposta è stata bocciata ed è scoppiato il finimondo.

Le accuse

Attacco al sindaco

Sulla stessa lunghezza d’onda Alice Dessì, commissaria di Capoterra democratica: «Come può un sindaco dire che, anche se in minoranza, i punti all'ordine del giorno sarebbero stati tutti approvati? Siamo turbate. La presidente si dovrebbe dimettere. Bisognerebbe inoltre rivedere tutta l'impostazione di lavoro della Commissione. Durante una convocazione, per ordine del sindaco, sono stati addirittura sequestrati i cellulari della Commissione».

«Strumentalizzazioni»

Al fianco della presidente Cabras si schiera la commissaria nominata dal Pd, Francesca Piu: «Si cerca di strumentalizzare ogni episodio per far cadere la commissione. Organizzare un laboratorio di dolci sardi significa non solo valorizzare gli aspetti identitari e culturali di Capoterra ma soprattutto coinvolgere i nostri anziani. Di sicuro queste polemiche inutili non servono a nessuno».

Il caso in Consiglio

Il caso arriva anche in Consiglio comunale, dove i consiglieri di opposizione Gianluigi Marras e Silvano Corda chiedono le dimissioni della presidente: «Ha dimostrato più volte di non essere adeguata a ricoprire questo ruolo, non si capisce inoltre perché il sindaco (suo cognato) debba intervenire su temi che riguardano esclusivamente la Commissione».

«Troppi personalismi»

Silvia Cabras non ha alcuna intenzione di dimettersi: «Il verbale della seduta è agli atti. Quello che mi dispiace è che si siano alzati i toni senza alcun motivo. Sin dal primo giorno ho detto che in questa Commissione non ci sarebbe stata né maggioranza né minoranza, ma qualcuno continua a ostacolare qualsiasi proposta».

Il sindaco, Beniamino Garau, si dice amareggiato per la situazione: «Strumentalizzare le questioni della Commissione pari opportunità per fare opposizione becera danneggia solo il paese, si antepongono le questioni personali agli interessi dei cittadini».

