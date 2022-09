Cortoghiana 0

Verde Isola 0

Cortoghiana (4-4-2): Galizia, Cuccu, Bove, Biccheddu, Binozzi, Pinna, Marreddu, Scardanzan (30’ st Peddis), Ardau (10’ st Giganti), Fenu, Onnis (20’ st Muscas). In panchina Mei, Saiu, Masciarelli, Gallus, Madau, Dessì. Allenatore Piras.

Verde Isola (4-4-2): A. Aste, Cordero, Arrais, Giovagnoli, Uccheddu, Labonia, Pinna (1' st Atienza), Cosa, Achenza, Obino, Ferraro. In panchina Murgia, Cimmino, Madeddu, G. Aste, Feola, Francioso. Allenatore Lazzaro.

Arbitro: Ruggiero di Oristano.

Note : espulsi Biccheddu e Atienza, ammoniti Uccheddu, Cuccu. Recupero 3’pt-4’st

Carbonia. La Coppa Italia permette a Cortoghiana e Verde Isola di Carloforte di fare l’esordio stagionale ma i pesanti carichi di lavoro e il campo in terra battuta spazzato dal maestrale producono uno 0-0 anche abbastanza noioso. Lo è stato certamente il primo tempo se non fosse che allo scadere due incursioni in area dei padroni di casa mettono in difficoltà, ma non più di tanto, la difesa ospite. Meglio la Verde Isola, neo promossa in Promozione, ad inizio ripresa ma scattano quasi subito due cartellini rossi, uno per parte, a Biccheddu e Atienza, che potrebbero aprire la gara e invece succede poco o nulla. Alcune incursioni di Cosa sembrano interessanti ma la retroguardia di casa fa molta attenzione a non concedere spazi. Le manovre di gioco non decollano e si fa affidamento su estemporanee accelerazioni. Al 30’ una punizione di Fenu non impensierisce Aste perché la palla è centrale, ma arriva invece nel recupero l’unica occasione da rete e la costruiscono i giocatori del Cortoghiana: un diagonale di Muscas che sfiora il palo alla destra del portiere con tiro defilato scagliato da circa 10 metri. Per il passaggio del turno a questo punto saranno determinanti le successive giornate.

