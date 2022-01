“Parenti Serpenti” alla cagliaritana Concas e Spano rileggono Monicelli 

A guardare bene, il film di Natale perfetto è proprio “Parenti Serpenti” di Mario Monicelli. C’è tutto, delle festività: il ritrovarsi, i legami che si mantengono, e naturalmente le ipocrisie e le doppiezze mascherate dietro una facciata di perbenismo. Oggi questo capolavoro torna in una veste nuova: “Fratelli Coltelli”, per la regia di Alessandro Concas e Daniela Spano, con la compagnia Random Teatro, domani al teatro Houdini di Cagliari. «Nel decennale della scomparsa di Monicelli, ho scelto quest’opera, la mia preferita, una vera commedia nera», racconta Concas, «partendo dal testo originale di Carmine Amoroso, ma apportando delle modifiche, con nuove scene e dialoghi».

Mamma, papà e...

E attualizzando i personaggi: così Monica, la ragazza che nel film sogna di diventare ballerina di “Fantastico!”, ora è un’aspirante influencer. I due anziani genitori che danno avvio a tutta la vicenda con la loro richiesta di trasferirsi a casa dei parenti, qui si chiamano Bonaria e Severino: uno affetto da una lieve demenza senile e l’altra molto religiosa. «Abbiamo aggiunto molto anche grazie alle improvvisazioni di tutti», continua Concas. Lui si è scelto il ruolo di Michele, marito polemico e appassionato di calcio. A supportarlo in questo spettacolo c’è Daniela Spano: «Abbiamo rielaborato il copione originale per adattarlo allo slang e alla realtà cagliaritana», spiega lei, “vedrete uno spaccato della famiglia media cagliaritana, molti si riconosceranno in tante scene e nei personaggi. I nonni premurosi e divertenti, i nipotini sempre al passo coi tempi, i fratelli che si trascinano conflitti dall’infanzia, le carinerie di circostanza e le routine dei giorni di festa, in un continuo di scene divertenti e realistiche che farà sentire il pubblico a casa». Per lei un ruolo importante, quello di Lina: «Ho preso spunto da una realtà femminile purtroppo molto diffusa. Avevo tanti esempi nella mia vita di donne come lei, che credono che essere mogli e mamme significhi dover provvedere a tutti senza ricordarsi di sé stesse».

Amori e livori

Risate, equivoci, ma soprattutto livori e rancori riempiono dunque la scena. «Questa storia per molti versi è realistica», dice senza mezzi termini l’interprete di nonna Bonaria, Roberta Pintus; «sono assistente di anziani, e ne ho viste tante, quindi calarmi in questo ruolo è stato bello. Ho cercato di rendere il mio personaggio una vecchina soprattutto nei movimenti». Innamorato del “suo” Severino poi è Marco Masala, che rivela: «All'inizio ho avuto un po’ di difficoltà a centrare un personaggio così particolare, poi ho pensato a mio padre e mia madre, che purtroppo sono molto vicino a nonno Severino. Lui ha problemi di memoria e quindi vive una sua realtà un po’ ai margini della famiglia. Per me è stata una recita nella recita, ho cercato di estraniarmi dal contesto agganciandomi solo alle parole chiave. Nel monologo finale ho dovuto cavalcare le emozioni, e poi contenerle!». Lo spettacolo ha già avuto una prima ad Assemini da tutto esaurito. Ma dopo quella di mercoledì non si escludono altre repliche.