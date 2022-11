Pardinixeddu, il bus si avvicina 

Il problema si trascina da anni. Nonostante duemila abitanti, in case nate abusive ma tutte sanate, a Pardinixeddu se non hai l’auto hai solo due scelte: o resti a casa o al massimo fai una passeggiata dentro la lottizzazione tra buche e perdite fognarie, perché raggiungere il centro e superare la 554, senza l’ausilio di una linea del Ctm, è davvero una faccenda difficile. Va da sé che i più penalizzati sono gli studenti, costretti a raggiungere a piedi la statale.

A fare ben pensare è che questa volta, a differenza del passato, dal Ctm non arriva un secco no e la solita risposta (cioè che c’è un contratto di servizio e bisogna capire se ci sono km che consentono un ulteriore prolungamento delle tratte) ma una prima apertura: «Il Ctm interloquirà con il Comune per comprendere meglio le esigenze degli abitanti e verificare la fattibilità tecnica». E se dall’amministrazione per ora non arriva nessun commento sulla questione, i residenti possono essere più fiduciosi.

Dopo proteste, petizioni e raccolte di firme, forse qualcosa adesso si sta muovendo davvero. Per ora è solo una speranza, ma in un futuro non molto lontano il pullman potrebbe passare anche nella lottizzazione di Pardinixeddu, al di là della statale 554 al confine con Sa Serrixedda.

L’apertura del Ctm

Problema annoso

Gli abitanti

«Qualche tempo fa abbiamo organizzato anche una raccolta firme ma non è servito a niente» dice Mariella Ruggeri, residente nella zona, «eravamo anche andati in gruppo in Comune per chiedere di sollecitare il Ctm. Purtroppo chi non ha la macchina non può fare niente. Non si può andare nemmeno a fare la spesa. Quando mie figlie andavano a scuola le dovevamo sempre accompagnare. E adesso anche mio nipote è nella stessa situazione». Penalizzati sono anche gli anziani che non possono nemmeno andare a fare la spesa e passare qualche tempo in centro per distrarsi. «Non mi posso spostare da nessuna parte» dice Antonietta Moi 74 anni, «come si fa a raggiungere a piedi la 554 e poi attraversare la strada? Di certo non posso farlo io. Ma perché non mettono almeno un bus navetta per andare incontro ai residenti?».

I comitati

Della questione si è occupato di recente anche il Comitato di residenti di Pitz’e Serra, Sa Forada, Quartello, Sant’Anastasia e Pardinixeddu che ha incontrato l’assessora alla Mobilità Barbara Manca, alla quale ha illustrato tutte le difficoltà chiedendo di intercedere con il Ctm. «Il pullman va attivato subito» dice il presidente del Comitato Mario Sotgiu, «l’abbiamo fatto presente anche questa volta ma lo chiediamo da anni. Come si possono lasciare isolati dei residenti? Non tutti hanno la macchina e molti sono anziani. Hanno attivato una linea che va dal centro all’ufficio di collocamento in zona industriale dove salgono quattro gatti e dei residenti di Pardinixeddu non si preoccupa nessuno. Ci auguriamo che questa sia la volta buona perché cambi qualcosa».

La mancanza di pullman è un problema condiviso anche da alcune zone del litorale, dove da tempo si chiede un bus navetta.

