Parco Vittorio Emanuele, c’è l’ok al progetto 

Nuovo volto per il polmone verde – oggi abbandonato e nascosto tra i palazzi - di via Vittorio Emanuele II, nel quartiere Le Serre: giochi per i bambini, un’altra area cani, spazi per gli anziani e nuove piante arricchiranno presto la lottizzazione edificata ormai oltre vent’anni fa. Circa 6 mila metri quadri di terreno che torneranno a disposizione dei residenti e non solo. La Giunta ha, finalmente, approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica per la realizzazione del parco che darà nuovo lustro alla zona.

«Ora i tecnici incaricati della progettazione dovranno redare il progetto definitivo ed esecutivo e così potremo bandire la gara d’appalto per la realizzazione dell’intervento», spiega l’assessore ai lavori pubblici e ambiente Walter Caredda.

I fondi

L’opera verrà realizzata grazie a un investimento di 600 mila euro, avanzo vincolato proveniente dalla riscossione delle polizze fidejussorie stipulate dalla cooperativa Cento che ha realizzato la lottizzazione Le Serre. «L’intervento – dice l’assessore – ha l’obiettivo di completare le opere di urbanizzazione del quartiere mediante la realizzazione del parco attrezzato nell’area di cessione delimitata dall’attuale via Vittorio Emanuele II che si snoda tra via Einaudi e via Saragat. Il fine è dotare il contesto di un’area verde, alternativa rispetto al grande parco intitolato a Sergio Atzeni che si sta realizzando in un’area limitrofa vicino al Museo, al servizio dell’insediamento residenziale circostante».

Cosa si farà

In particolare il nuovo parco sarà sviluppato in maniera da soddisfare i bisogni della più ampia fascia di utenti: saranno così realizzati spazi per il gioco dei bambini, aree per la socialità degli anziani, un’area cani debitamente confinata e anche spazi per il relax adatti a tutti i cittadini.

«Non solo, come prevedere la normativa – prosegue Caredda -, sarà accessibile anche ai cittadini disabili, garantendo così a ognuno la possibilità di fruizione in sicurezza e autonomia di tutti gli spazi e le attrezzature. Sono, infatti, stati previsti diversi interventi ad hoc».

Oltre alla messa a dimora di varie specie di arbusti e alberi, sarà realizzato anche un pozzo per l’approvvigionamento irriguo. Inoltre il parco sarà dotato di panchine e arredi urbani e tutta l’area sarà illuminata con impianti a led a basso impatto. Lo spazio dedicato ai più piccoli, invece, sarà delimitato da un’adeguata pavimentazione antitrauma arricchita con attrezzature di gioco inclusive. Mentre l’area per gli amici a quattro zampe sarà recintata e chiusa con i cancelli affinché possano essere lasciati liberi.

Lo spazio per gli anziani

«Nell’area ombreggiata dai grandi esemplari di pino esistenti – aggiunge l’assessore - viene ricavata una zona relax pensata nello specifico per la fruizione da parte degli utenti in età più avanzata, pur non precludendone l’uso alle famiglie e ai più giovani. Qui verranno posizionati una serie di tavoli in calcestruzzo ciascuno dei quali servito da quattro sedute. L’organizzazione di questo spazio è stata studiata per invitare alla socialità spontanea ed è possibile realizzarvi diverse attività ludiche».

Anche nelle aree di sosta saranno installate panche che consentono di godere dell’ombra nella stagione calda o di scaldarsi al sole nei periodi più freddi. «A servizio del parco è prevista anche l’installazione di una fontanella – conclude Caredda -, degli spazi per la sosta delle biciclette e la realizzazione di tutti gli elementi necessari per una buona raccolta differenziata dei rifiuti».

