Parco, via libera alle linee guida 

Solo nove voti a favore per dare il via libera alle linee guida del Piano del Parco di Porto Conte. L’assemblea, formata dai componenti del Consiglio comunale, approva l’atto a maggioranza e chiude la prima fase di un percorso lungo più di dieci anni per avviare la pianificazione urbanistica della città di Alghero. È mancato il consenso della minoranza, in cinque hanno espresso voto contrario. «Ora si programmano gli incontri e si apre alla partecipazione – annuncia il sindaco Mario Conoci – secondo le linee guida che consentono di avviare il confronto con tutti i portatori di interesse, partendo da chi con l’area Parco ha una connessione e una contiguità maggiore: borgate, mondo agricolo e non solo».

Il procedimento

Una fase preliminare prima dell’approvazione definitiva del Piano del Parco. L’iter era partito nel 2009 e per 13 anni ha attraversato diversi mandati amministrativi, durante i quali si sono confrontati in maniera trasversale i rappresentanti politici e sociali della città. «L’assemblea ha ritenuto che fosse giunto il momento di far finalmente partire formalmente l’iter - sottolinea il primo cittadino – una procedura che dovrà vedere attuarsi concretamente questo confronto e il processo partecipativo necessario quando si pianifica il territorio e il suo sviluppo». Un punto fermo che apre alla partecipazione di un processo collettivo di difesa e organizzazione generale di un patrimonio, articolato in aree con destinazione d’uso diverse. «Un punto aperto a ogni contributo e pronto a recepire i suggerimenti e le indicazioni che potranno migliorare e arricchire lo strumento di programmazione vero e proprio, il Piano del Parco».

Gli incontri

Il sindaco ha programmato gli incontri con i portatori di interesse, chiamando tutti alla partecipazione attiva: maggioranza, opposizione, associazioni, comitati, parti sociali e cittadini interessati. Sul fronte opposto il consigliere Raimondo Cacciotto, in rappresentanza dei nove esponenti della minoranza, aveva chiesto di sospendere il voto e convocare un’assemblea pubblica per poi procedere con l’approvazione delle linee guida del Piano concertate col territorio. Così era stato richiesto dai comitati di Fertilia e dell’agro. Proposta bocciata dalla maggioranza. «Ha preferito agire con un colpo di mano che mostra debolezze e difficoltà», afferma Cacciotto. «Non si possono approvare le linee guida del Parco col voto di 9 componenti dell’assemblea, e in seconda convocazione». La prima era saltata per mancanza del numero legale.