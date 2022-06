Parco urbano, rivoluzione green 

È il fiore all’occhiello del programma di rinascita urbana della zona est della città: un parco urbano all'insegna della sostenibilità che costeggerà la periferia da via Vandalino Casu fino all'ex mattatoio. Un percorso ciclo-pedonale da sei milioni di euro, tra alberi e prati che segnerà quasi una rivoluzione urbanistica verde. Nei giorni scorsi la Giunta comunale, con uno degli ultimi atti del sindaco Lutzu, ha modificato il percorso.

Il piano

Il progetto del parco urbano era stato approvato quattro anni, poi il Consiglio comunale aveva dato il via alle procedure per l’esproprio di alcune aree delle Ferrovie dello Stato e di terreni di privati cittadini in via Baracca e Ghilarza (nel 2020 è stato emanato il decreto definitivo di esproprio). Il percorso del parco lineare è stato quindi rivisto perché «diversi interventi pubblici realizzati e in corso di realizzazione come il centro intermodale, il sottopasso pedonale in via Marroccu, il progetto per il sottopasso carrabile di via Ozieri e il sottopasso pedonale di via Laconi hanno modificato e modificheranno la viabilità della zona di Oristano Est» si legge nel documento.

Le novità

Ed ecco che si è stabilito che il tratto di pista ciclabile che attraversa l’area della Casa di riposo di via Casu sarà spostato sulla strada vicinale Is Pasturas Manna «per ottenere una ampia fruizione del parco, che avrebbe avuto una limitazione negli orari nel caso in cui la pista fosse stata realizzata nella proprietà privata della Casa di riposo». Per questa modifica è già stata acquisita l’autorizzazione paesaggistica del Servizio regionale tutela del paesaggio per le province di Oristano e del Medio Campidano. Ancora saranno realizzate un’area di sosta con 14 stalli in via Marroccu nella zona acquisita con l’esproprio delle terre delle Ferrovie; un’area di sosta “green parking” accanto al centro intermodale (92 posti auto); sarà realizzato un tratto di pista ciclabile in bitume colorato in via Ghilarza, che collegherà il green parking con il passaggio a livello di via Ozieri. Infine dal progetto è stato stralciato il tratto della pista ciclabile che collega il passaggio a livello di via Ozieri quello di via Laconi perché questo tratto sarà realizzato nell’ambito dei lavori per la realizzazione dei sottopassi ferroviari di via Ozieri e di via Laconi da parte di Rete ferroviaria italiana. Le modifiche dovranno pasare al vaglio del nuovo Consiglio comunale e poi si potrà bandire la gara d’appalto e aprire il cantiere.