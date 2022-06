Parco: prima le barche locali 

Dunque, quello assunto, è un provvedimento che se da una parte tutela gli operatori di La Maddalena, sul cui il territorio ricade interamente il Parco Nazionale, con tutte le sue norme di salvaguardia e con tutti i suoi divieti, dall’altro va a penalizzare tanti operatori dei centri costieri vicini, quantomeno da Arzachena fino a Santa Teresa Gallura passando per Palau, che utilizzano i mari del Parco maddalenino per le loro attività.

Il provvedimento non sarà immediatamente esecutivo, rimarrà congelato, in quanto dovrà essere inviato ed approvato dal Ministero della Transizione Ecologica. Nelle more di applicazione tuttavia, è stato dichiarato durante la riunione dal direttore facente funzioni, Yuri Donno, non verranno rilasciate nuove autorizzazioni ai non residenti ma potranno essere rilasciate alle domande presentate da cittadini residenti. Il motivo lo ha spiegato lo stesso direttore: allo stato attuale infatti le proporzioni sono abbondantemente capovolte, nel senso che queste autorizzazioni «sono attribuite per l’80% ai non residenti e solo per il 20% ai residenti».

È stato fissato in 360, nelle acque del Parco Nazionale dell’arcipelago di La Maddalena, il tetto massimo delle autorizzazioni rilasciabili per le unità da diporto a noleggio e locazione e per i centri di immersione subacquea. Una misura volta a tutelarlo, particolarmente nei mesi estivi, quando è meta di migliaia e migliaia di turisti provenienti da ogni dove. Ma il consiglio direttivo dell’ente, convocato ieri dal presidente Fabrizio Fonnesu, ha approvato all’unanimità un’altra misura di tutela, questa volta a beneficio di chi abita nel comune di La Maddalena: di queste 360 autorizzazioni, il 75% ovvero 270, sono destinate ai residenti nell’arcipelago mentre il 25% cioè 90 andranno ai non residenti. Con tali percentuali trova applicazione, dopo 26 anni, l’articolo 1 dell’allegato A al D.P.R. del 17 maggio 1996, quello istitutivo del Parco.

Iter al ministero

Sostenibilità

Il direttore Donno aveva preannunciato questo provvedimento qualche settimana fa, nel corso di un convegno organizzato a Caprera dall’ente, nel corso del quale aveva evidenziato come si tratti principalmente di un discorso di sostenibilità: un patrimonio del genere, come questo del parco, non può reggere troppe barche e troppe persone. «Porto Madonna può tenere 150 persone, quest’anno mi sono arrivate 384 richieste di nuove attività “di fuori”, di charter, noleggio e locazione».

Cala Coticcio

Nella stessa seduta di ieri è stata approvato anche un altro disciplinare, relativo alla “Fruizione dei sentieri di Cala Cotticcio e di Cala Brigantina in zone TA nell'isola di Caprera”. È stata rinnovata l’obbligatorietà per i non residenti, per poter accedere a terra queste spiagge, di usufruire dell’accompagnamento professionale retribuito da parte di una guida autorizzata, i quali dovranno versare anche, tramite PagoPa, un contributo di 3 euro al Parco Nazionale. I residenti a La Maddalena invece avranno libero accesso ai sentieri e senza il pagamento di alcun ticket.

