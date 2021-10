Parco Phoinix, l’inchiesta scricchiola 

I pilastri dell’inchiesta sul parco Phoinix sembrano scricchiolare. Almeno secondo i giudici del Tribunale che non ravvisano “l’inadempimento di pubbliche forniture”, contestato invece dalla Procura all’ex presidente del Consorzio Pontis Giuliano Cossu e a Tonino Manca, titolare dell’altra peschiera. Così si legge nelle motivazioni della sentenza con cui i giudici hanno respinto la richiesta della magistratura di mettere sotto sequestro una parte dei passaggi vicino agli stagni (quelle aree mai aperte) e renderli quindi fruibili ai visitatori.

L’inchiesta

L’indagine del Corpo forestale, coordinata dal sostituto procuratore Armando Mammone (sotto la super visione del procuratore Ezio Domenico Basso), cerca di fare luce su un progetto finanziato con circa 400 mila euro di fondi ministeriali, finora mai attuato. La mancata apertura del parco è sempre stata legata ai passaggi a ridosso delle peschiere sia per questioni di sicurezza che per evitare di interferire con il lavoro dei pescatori. Negli anni ci sono stati tantissimi incontri tra il Consorzio Pontis, l'azienda Manca e le istituzioni, era stato raggiunto un accordo di massima per un’apertura in alcune fasce orarie ma non si è mai andati oltre. Secondo la procura il problema è tutto qui: i pescatori non avrebbero rispettato l’accordo e quindi non avrebbero garantito il passaggio. Da qui anche la richiesta del pm di mettere i sigilli a una parte dei passaggi per poi, magari sotto la custodia di un responsabile, aprirli.

Il ricorso

L’istanza di sequestro era stata respinta dalla giudice per le indagini preliminari Federica Fulgheri, era stata riproposta in Appello ma il collegio (presidente Carla Altieri a latere Serena Corrias e Elisa Marras) l’ha bocciata accogliendo le tesi dei difensori, gli avvocati Cristian Stara e Alessandro Enna. Secondo i giudici non è stato dimostrato che ci fosse un accordo tra il Consorzio, la peschiera e le istituzioni: non c’è alcuna prova di una simile intesa. Ma come ha ribadito la difesa c’era solo una disponibilità a concedere il passaggio nelle aree gestite dalle cooperative ma a precise condizioni. Inoltre i giudici sostengono che, anche qualora ci fosse stato l’accordo «la prestazione che non sarebbe stata adempiuta non può essere ricondotta alla violazione contestata dal pm». Sembra quindi vacillare tutta l’impalcatura di un’inchiesta importante però per fare luce su un’incompiuta storica, quel percorso che da Torregrande dovrebbe portare fino a Tharros ma che si blocca a metà, proprio davanti alle peschiere.