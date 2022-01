Parco nell’ex cimitero, ruspe in arrivo 

«Abbiamo approvato in Giunta il progetto - spiega il sindaco –. È un’opera che i nostri concittadini aspettano da decenni. Per anni hanno ricevuto solo promesse senza vedere però concretizzarsi nulla. Ai fondi destinati alla realizzazione del parco, abbiamo dovuto aggiungere anche quelli per un eventuale esproprio. In quell’area sorge l’ex cimitero, ma c’è anche una zona contigua che appartiene a una famiglia monserratina a cui tutte le amministrazioni hanno fatto promesse mai concretizzate».

I monserratini aspettano da oltre trent’anni di veder cambiare quell’area fangosa e dimenticata da tutti in uno spazio fruibile e decoroso. E grazie al progetto dell’attuale Giunta guidata dal sindaco Tomaso Locci, che ha concluso l’iter progettuale aggiungendo ai fondi già stanziati ulteriori 450mila euro dal bilancio, per un totale di oltre 800mila euro, l’area potrà finalmente essere recuperata.

L’ex cimitero è pronto a risorgere: per anni abbandonato, simbolo di degrado, utilizzato impropriamente come parcheggio, lo sterrato tra via Marcantonio e via Delle Urne, si appresta a diventare un polmone verde nel cuore della città. Un grande parco alla memoria di chi in quel luogo, fino agli anni Venti del secolo scorso, ha trovato sepoltura.

Trent’anni d’attesa

Il sindaco

Due lotti

Con l’ultimo progetto approvato, per evitare ulteriori intoppi e rallentamenti, si è deciso di dividere l’area in due lotti e quindi di realizzare subito il parco nel primo di proprietà comunale e valutare successivamente l’esproprio del terreno privato che, invece, rientra nel secondo. «Non essendoci stato un accordo tra le parti – spiega Locci -, abbiamo optato per questa soluzione, dividendo la zona in due lotti, oltretutto quella comunale è la parte più ampia e qui verrà realizzato l’80 per cento del parco. Dopo si vedrà se con il privato si raggiungerà l’accordo o se si dovrà procedere con l’esproprio».

Il progetto

Un’area pubblica green, con giochi per bambini, un grande prato e un viale alberato, spazi per la socializzazione, arredi e anche dei gazebo da utilizzare per eventi e manifestazioni. «Una volta scelta l’impresa partiranno i lavori, spero già in primavera di vedere le ruspe in azione - continua Locci –. Ci saranno anche delle sculture a fare da cornice. L’idea è di renderlo fruibile per sagre ed eventi. Molto importante sarà la presenza dei parcheggi: con il primo lotto dovrebbero essere circa 50, che verranno potenziati poi con il secondo di almeno altri 20».

Tempi stretti

Per il primo cittadino è importante partire il prima possibile con i lavori. «I monserratini aspettano da troppo tempo, stiamo per donare loro una zona tutta nuova e valorizzata al massimo». E ci sarà spazio anche per i privati. «Potrebbero nascere delle piccole attività all’interno del parco, come una pizzeria o un piccolo ristorante – conclude il sindaco -. L’idea è certamente quella di rispettare il luogo, ricordando ciò che è stato, ma dargli nuova linfa per creare socialità, quella che da due anni è venuta meno».

