Parco nell’ex cimitero, lavori a settembre 

«La realizzazione del parco nell'ex cimitero è stato da subito, dopo il mio insediamento, un obiettivo e sono contento che si sia concretizzato in breve tempo vista l’importanza e la complessità», dice l’assessore ai Lavori pubblici Raffaele Nonnoi, che spiega: «Sarà un parco green con un'ampia zona per gli eventi, giochi per bambini e uno spazio per picnic, il tutto realizzato con prato verde e camminamenti in materiale ecologico. Inoltre l’area sarà ricca di piante e siepi». L’assessore parla anche di parcheggi: «Ne sono stati predisposti una quarantina». E sul muro di recinzione dell'ex cimitero, assicura che «verrà preservato e consolidato. Ringrazio gli uffici dell'assessorato e l'architetto Galdieri».

Un restyling in ballo da oltre quindici anni. Nel 2007 fu approvata la prima delibera ufficiale, parte del piano triennale delle opere pubbliche 2007-2009. Ma i lavori, che in quell’occasione erano stati anche programmati con data di inizio e fine, non partirono mai. Nel 2015 l’amministrazione inserì il progetto nel nuovo piano di opere pubbliche approvato nel marzo 2016 ma poi si arenò tutto. L’anno successivo torna nel piano dei lavori pubblici 2017-2019 e nell’aprile 2020, in occasione dell’approvazione del piano 2020-2022, viene fissato l’inizio dei lavori entro lo stesso anno. Dopo aver risolto il contenzioso sull’incarico che più di 20 anni fa venne affidato a un ingegnere, a marzo 2021 il Comune ha dato il compito della progettazione a un architetto, Franco Galdieri. È lui che ha redatto il piano poi approvato pochi giorni fa.

Ok definitivo al parco nell’area dell'ex cimitero di Monserrato, tra le vie Dorgali e Delle Urne, attualmente in stato di degrado e usata come un parcheggio e discarica. Il progetto definitivo ed esecutivo è stato approvato martedì dal Consiglio.

Lungo iter

L’assessore

Le prossime tappe

Prossimo passo, obbligatorio, il passaggio in conferenza dei servizi ma, garantisce Nonnoi, «non ci saranno stravolgimenti». Poi verrà indetta la gara. L’importo totale dei lavori è di 800mila euro (compresi oneri tenici e Iva). Per il sindaco Locci, «è un'importante riqualificazione che restituisce ai monserratini un'area che nel tempo, per il disinteresse di chi mi ha preceduto, ha assunto un degrado preoccupante. Un parco per famiglie, bambini, giovani e anziani che darà decoro al quartiere e alla città, realizzato grazie all'impegno dei settori amministrativi dell'Urbanistica e dei Lavori Pubblici, all'assessore Nonnoi e al presidente di Commissione Ignazio Tidu, ma soprattutto grazie alla perseveranza della maggioranza che mi sostiene: un impegno e una compattezza che quotidianamente raggiunge i risultati del programma presentato agli elettori. Si concretizza un'opera sempre promessa ma mai realizzata: evidentemente occorreva inserirla nel libro dei sogni della mia Giunta». Sulle tempistiche, il primo cittadino promette: «Faremo di tutto per far partire i lavori entro settembre».

