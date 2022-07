Parco Marconi, un anno di ritardo 

È dunque bastata l’immagine pubblicata su Facebook del campo incolto con il cartello dei lavori per far divampare la polemica. «La lottizzazione in cui è stato costruito il supermarket in via Iglesias», chiarisce il vicesindaco Massimiliano Bullita, assessore all’Urbanistica, «presenta la particolarità che, per scelta del proponente, sono state ridotte al minimo le volumetrie residenziali. Infatti, tolta una piccola superficie in cui verranno realizzate alcune residenze, rimane disponibile una superficie libera di oltre 5 mila metri quadrati». Proprio in quei cinquemila metri, l’amministrazione ha avuto l’idea di realizzare un parco urbano. «C’era una carenza di spazi tra le vie Tripoli e Monserrato», prosegue l’assessore, «così abbiamo deciso di dare uno spazio aperto importante a quella zona di Sestu. La realizzazione delle opere per il parco sono garantite, visto che il soggetto attuatore è obbligato per legge. Il Comune ha poi messo in bilancio i fondi per l’acquisto dell’arredo, dei giochi per i bambini e delle panchine. Complessivamente abbiamo 230mila euro».

I lavori al grande “Parco Marconi” di via Iglesias sarebbero dovuti iniziare il 21 giugno 2021 e finire dopo un anno, il 20 giugno scorso. Ma l’area recintata a ridosso del nuovo ipermercato è ancora un ammasso di rovi, sterpaglie secche e materiale edile usato per le opere di urbanizzazione della lottizzazione. Del parco nemmeno l’ombra.

Il progetto

La protesta dei cittadini del quartiere è divampata in questi giorni sui social, dopo la comparsa del cartello di inizio lavori che ancora fa capolino tra le erbacce. Il committente è la sassarese Ics2030 srl, mentre il responsabile dei lavori è l’ingegner Gesuino Antonio Raggio. Due i progettisti: Antonio Lepori e Alessandro Soddu, entrambi ingegneri, quest’ultimo anche direttore dei lavori.

Le voci

È dunque bastata l’immagine pubblicata su Facebook del campo incolto con il cartello dei lavori per far divampare la polemica. «La lottizzazione in cui è stato costruito il supermarket in via Iglesias», chiarisce il vicesindaco Massimiliano Bullita, assessore all’Urbanistica, «presenta la particolarità che, per scelta del proponente, sono state ridotte al minimo le volumetrie residenziali. Infatti, tolta una piccola superficie in cui verranno realizzate alcune residenze, rimane disponibile una superficie libera di oltre 5 mila metri quadrati». Proprio in quei cinquemila metri, l’amministrazione ha avuto l’idea di realizzare un parco urbano. «C’era una carenza di spazi tra le vie Tripoli e Monserrato», prosegue l’assessore, «così abbiamo deciso di dare uno spazio aperto importante a quella zona di Sestu. La realizzazione delle opere per il parco sono garantite, visto che il soggetto attuatore è obbligato per legge. Il Comune ha poi messo in bilancio i fondi per l’acquisto dell’arredo, dei giochi per i bambini e delle panchine. Complessivamente abbiamo 230mila euro».

«I lavori sono in forte ritardo per una serie di problemi progettuali che finalmente si stanno risolvendo», chiarisce la sindaca Paola Secci, «l'avvio del cantiere non dovrebbe tardare. Il parco si farà, nonostante i dubbi sollevati da alcuni, regalando così a quella zona un’area di svago, fitness e di gioco per le famiglie. Va precisato, infine, che il soggetto che deve realizzare il parco non è l’azienda titolare del supermercato, che ha acquistato il fabbricato, ma chi ha firmato la lottizzazione», conclude Secci.

