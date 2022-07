Parco giochi vietato ai bimbi 

All’ingresso di Gonnosfanadiga c’è un parco dove i bambini non possono giocare. Erba alta, zecche, sporcizia, rifiuti gettati qua e là, giostre rotte, scritte sulle pareti delle casette in legno e tavoli da pic-nic totalmente abbandonati al degrado: è così che si presenta il parchetto di Pardu Mannu.

La protesta

A lamentarsi sono soprattutto i genitori dei piccoli gonnesi che avrebbero voluto degli spazi verdi per il divertimento e per far trascorrere le serate estive ai propri figli. «Siamo costretti ad andare a Guspini per portare nostra figlia al parco. Prima andavamo spesso al parco all’ingresso del paese ma ora non è più possibile per le condizioni in cui si trova», afferma Samuela Sotgiu, mamma trentatreenne.

Lo stato in cui si trova il parco non è passato inosservato poiché anche sui social alcuni genitori hanno pubblicato delle foto manifestando il dispiacere nel vedere ridotto in questo modo un luogo dedicato ai bambini. «Purtroppo dobbiamo prendere nota che in alcuni luoghi, come il parco in questione, uno dei problemi è dato da alcuni giovani che si riuniscono la sera e al mattino compaiono nuove scritte effettuate con le bombolette spray e nuovi danni ai giochi», dice il sindaco di Gonnosfanadiga Andrea Floris. Per quanto riguarda l’erba il sindaco Floris assicura: «L’erba nel parco è stata tagliata ma è necessario passare più volte, appena termineremo gli altri lavori già iniziati ritorneremo anche lì».

L’opposizione