Parco eolico, i sindaci pronti alla battaglia 

Per domani il sindaco di Lula annuncia una riunione urgente di tutti gli amministratori della provincia di Nuoro. Obiettivo: concordare una strategia comune per salvaguarda il progetto scientifico dell’Einstein Telescopre nelle miniere di Sos Enattos a Lula, area vicina a quella individuta dalla società Siemens Gamesa tra Bitti, Orune e Buddusò, per sistemare le mega pale eoliche. Il caso approda anche in Parlamento: per la seduta d’insediamento di oggi il deputato nuorese Emiliano Fenu ha pronta un’interrogazione ai ministeri dell’Università e della ricerca, della Transizione ecologica e del Sud e della coesione territoriale, che si erano già espressi a favore della candidatura di Lula per l’Einstein Telescope.

Da Bitti la rivolta contro il parco eolico di Gomoretta, promosso dal Governo Draghi nella sua ultima seduta, si allarga a tutta la Sardegna. Il Consiglio regionale ieri approva un ordine del giorno presentato da Roberto Deriu: voto unanime per sottolineare che quel progetto «sarebbe un vero ostacolo e metterebbe a serio rischio la candidatura dell’Einstein Telescope».

Basso rumore

Fenu sottolinea la vicinanza di Sos Enattos al sito di Gomoretta che - spiega - «comporta un pregiudizio rispetto alla realizzazione del polo di ricerca». Le pale, mosse dal vento, comprometterebbero infatti «la condizione necessaria di basso rumore sismico dell’area circostante». Chiede perciò se i ministeri, già scesi in campo a favore del progetto scientifico, abbiano intenzione di tenere fede a quanto indicato da Draghi nella lettera del 27 settembre al presidente dell’Istituto nazionale di fisica nucleare, sponsor dell’Einstein, e soprattutto di chiarire le prospettive future rispetto agli scenari diversi che si prospettano con il parco eolico.

In Regione

«Un parco eolico a Gomoretta sarebbe un vero e proprio ostacolo che metterebbe a serio rischio la candidatura italiana dell’Einstein Telescope in Sardegna», dice ieri Deriu (Pd) nell’aula del Consiglio regionale puntando il dito sulla decisione del Governo, politica - precisa - e non tecnica, soprattutto «in netta contraddizione con la candidatura ad ospitare l’Einstein Telescope, per la quale proprio il Governo aveva garantito il totale sostegno». Spiega: «I territori dell’area adiacente a Sos Enattos hanno bisogno di una grande tutela acustica, vero punto di forza della candidatura sarda per l’Einstein Telescope. Ecco perché l’eolico a Gomoretta di fatto metterebbe fuorigioco la realizzazione dell’ET, uno dei più importanti progetti di ricerca scientifica al mondo». Deriu annuncia battaglia: «Continueremo ad opporci con tutte le forze ad eventuali parchi eolici che sarebbero deleteri per concorrere a questo progetto che rappresenta un’occasione unica per la Sardegna e per l’Italia intera».

La mobilitazione

Duro il sindaco di Lula, Mario Calia, che chiama a raccolta tutti i colleghi del Nuorese, domani alle 10, nel salone Moreddu. Lui, ex minatore, da sempre paladino dell’Einstein Telescope, bacchetta “i signori del vento”, rivendica l’esempio Lula che non ha alcuna pala nel suo territorio e definisce “vergognosa” la decisione del Governo Draghi alla luce dei tanti no finora collezionati dal progetto, da quello dei Comuni alle popolazioni e ai pareri negativi dei Ministeri. «Tutti sono contro questo progetto. Siamo di fronte all’espressione di volontà di un Governo uscente». E poi: «Bisogna compattare tutte le forze del territorio, la Regione, le Comunità montane, la città di Nuoro. Dobbiamo essere uniti, avere una sola voce. Sono convinto che vinceremo questa battaglia», dice con fiducia.

Sulla stessa linea anche l’opposizione consiliare di Lula. Maddalena Calia, ex sindaca ora esponente di minoranza e vicepresidente regionale di “Azzurro donna”, chiede chiarimenti «sull’ambigua posizione del Governo Draghi». Spiega: «Meraviglia non solo l’assunzione di contraddittorie decisioni nell’arco di una settimana da parte dell’attuale Governo Draghi ma soprattutto l’imperdonabile noncuranza con la quale vengono assunte, trascendendo completamente le volontà e gli interessi delle popolazioni che ad oggi ben altro sviluppo attendono per i propri territori». Esprime preoccupazione sul richiamo del Governo che - spiega - «utilizzando una sentenza della Corte Costituzionale si fa forte della superabilità di tutti i pareri di tipo tecnico ambientale, pur di “accontentare” le multinazionali di turno a realizzare i loro lauti progetti». Da qui la sola richiesta al Governo uscente e a quello che verrà: il ritiro immediato della decisione presa per non inficiare il progetto di ricerca sulle onde gravitazionali, per tutti priorità irrinunciabile.

