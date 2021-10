Parco della memoria  attorno al cimitero, via libera al progetto 

«Ci saranno anche arredi come panchine, fontane e i cestini per la raccolta differenziata dei rifiuti – precisa l’assessore ai lavori pubblici Walter Caredda -. L’impianto di illuminazione verrà realizzato a risparmio energetico. Il giardino verrà realizzato nel tratto di via della Pace compreso tra il recinto del cimitero storico esistente e la parte cimiteriale nuova, mentre in via Don Minzoni il progetto prevede la riqualificazione dello spazio pedonale esistente, con un marciapiede che arriva fino al confine con Quartu».

È stato approvato il progetto definitivo per la realizzazione del secondo stralcio dei lavori nel cimitero. Un intervento che costerà alle casse comunali circa un milione di euro, permettendo di realizzare nuovo polmone verde che renderà via della Pace pedonale e unirà il vecchio camposanto con quello nuovo.

È stato approvato il progetto definitivo per la realizzazione del secondo stralcio dei lavori nel cimitero. Un intervento che costerà alle casse comunali circa un milione di euro, permettendo di realizzare nuovo polmone verde che renderà via della Pace pedonale e unirà il vecchio camposanto con quello nuovo.

Il giardino della Memoria

È questo il nome che verrà dato al nuovo parco che farà da collante tra i due luoghi sacri. L’idea dell’amministrazione è proprio quella di restituire alla comunità uno spazio pubblico sistemato a verde con essenze arboree tipiche della macchia mediterranea e diverse alberature.

L’assessore

«Ci saranno anche arredi come panchine, fontane e i cestini per la raccolta differenziata dei rifiuti – precisa l’assessore ai lavori pubblici Walter Caredda -. L’impianto di illuminazione verrà realizzato a risparmio energetico. Il giardino verrà realizzato nel tratto di via della Pace compreso tra il recinto del cimitero storico esistente e la parte cimiteriale nuova, mentre in via Don Minzoni il progetto prevede la riqualificazione dello spazio pedonale esistente, con un marciapiede che arriva fino al confine con Quartu».

È, invece, già in fase di realizzazione un ampio parcheggio con una previsione di circa 45 posti auto e stalli per moto e bici. Mentre, nella nuova strada che collegherà via della Pace con via Don Minzoni verrà realizzata una rotatoria che permetterà alle auto di immettersi in via Mameli, conosciuta tra i quartuccesi anche come la via Dell’Acqua, per raggiungere il centro commerciale Le Vele e l’uscita dalla città verso Cagliari.

Il progetto

Il secondo lotto, per il quale è sono stati stanziati quasi 2,5 milioni di euro, è stato diviso in due stralci funzionali: oltre alla sala per le autopsie, alla camera mortuaria e all’ufficio del custode con annesso servizio igienico, sono previsti anche nuovi spazi che accolgono in due distinti corpi architettonici la sala delle condoglianze e i servizi igienici per i visitatori, un deposito.

Più loculi

«Il progetto prevede anche due batterie di tumulazioni in loculi posti su tre file e la realizzazione di un pozzo artesiano per irrigare le aree verdi – aggiunge Caredda -. In linea con la nostra idea di città sempre più green, nel progetto è stata inclusa anche una pista ciclabile, che seguirà il percorso della nuova viabilità e andrà ad aggiungersi a quelle già presenti in altre zone della nostra cittadina».

Il primo lotto, invece, con un intervento costato oltre un milione di euro, è stato realizzato e aperto al pubblico con un ingresso provvisorio in via della Pace un anno e mezzo fa. Una decisione presa in tutta fretta dall’amministrazione che aveva dovuto provvedere all’acquisto e alla realizzazione di quasi 200 loculi in quanto nel cimitero storico del paese non vi era più spazio per la sepoltura. Ai quali finiti questi lavori se ne aggiungeranno altri 600 circa.

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata