Parco degli uccelli di nuovo in volo 

Ritornano a scorrazzare gli animali e a volare liberamente i volatili del “Parco degli uccelli” di Scano Montiferro. Il Parco riprende a vivere dopo la terribile devastazione dell’incendio dell’estate scorsa: una storia di rinascita naturalistica grazie alla straordinaria solidarietà di Confagricoltura Nuoro e Ogliastra e Rotary Club di Nuoro che con una raccolta fondi hanno acquistato e fatto ripristinare 6 voliere, necessarie per ospitare pavoni, pappagalli, marabù, gru e altri uccelli tropicali. Con loro hanno anche cigni, anatre, oche, daini e tartarughe sarde, curati da Simonetta Mura e il marito titolari del parco: «Donazione fondamentale per la riapertura. Il Parco è sorto venti anni fa dalla passione mia e di mio marito per l’ambiente e soprattutto per gli uccelli. La solidarietà ha ridato colori e vita a un angolo di Sardegna, che erano stati strappati dalla furia delle fiamme».

La ripartenza

Il parco ritornerà a vivere con maggior vigore per la gioia di grandi e piccoli, di famiglie e scolaresche che ieri hanno affollato la riapertura. Al taglio del nastro c’erano 60 studenti scanesi dell’Istituto comprensivo di Bosa (plesso di Scano) e della primaria di Monte Gurtei “Grazia Deledda” di Nuoro, i dirigenti scolastici Antonio Andrea Fadda di Nuoro e Sandra Anna Carta di Bosa-Scano. Per l’amministrazione comunale scanese c’erano Stefano Cappai, assessore all’Agricoltura e il consigliere Giovanni Obinu.

La donazione

I promotori della campagna di solidarietà hanno deciso di puntare sull’impresa che gestisce il parco perché la ripresa delle attività può dare un segnale all’intero territorio. Mariangela Crabolu direttore provinciale Confagricoltura sottolinea: «Abbiamo accolto subito e con convinzione la proposta di raccolta fondi del Rotary per dare una mano a queste comunità danneggiate. Siamo soddisfatti che l’iniziativa sia arrivata al traguardo e ci auguriamo che sia di buon auspicio per le tante imprese del Montiferru e in particolare per quelle agricole». Battistina Foddai presidente del Rotary Nuoro commenta: «Promuovere azioni di solidarietà è uno dei valori fondanti della nostra associazione. Lo abbiamo fatto sempre. Oggi, nel vedere sorridere gli occhi di tanti piccoli studenti uniti da un gemellaggio straordinario, onoriamo ancora una volta il nostro impegno e il nostro senso di responsabilità».