Parco chiuso, è polemica 

Cancelli chiusi al parco centrale di Villacidro, tutti i giorni feriali dalle 8,30 alle 13. Alcuni cittadini lamentano che non si possa utilizzare l’area verde in quanto per consentire lo svolgimento di un campo estivo, curato da una società sportiva del paese, l’accesso è riservato ai partecipanti.

L’interrogazione

L’assessora ai Servizi sociali Daniela Deidda, rispondendo a una interrogazione durante l’ultimo Consiglio comunale, ha spiegato il motivo della chiusura: «L’amministrazione – ha riferito l’assessora – ha ritenuto di consentire l’attività di centro estivo, un servizio aperto a tutta la comunità e rivolto ai bambini di età compresa tra i 6 e i 14 anni: una fascia d’età importante e che rimane scoperta di servizi dopo la fine della scuola. La chiusura del parco è determinata dalle normative anti Covid, che prevedono ancora il tracciamento dei contatti per questo tipo di attività e di conseguenza, per garantire ciò, lo spazio deve essere necessariamente circoscritto. Questo tipo di tracciamento poteva essere effettuato solo nell'unico parco villacidrese che consente questa soluzione».

Attività sportive

Anche lo scorso anno il parco era stato utilizzato per un’attività simile. «Le famiglie anche quest’anno hanno chiesto alla società sportiva di effettuare il servizio, la quale ci ha riproposto la stessa richiesta di utilizzo del parco», ha specificato l’assessora Deidda. In Aula la discussione è passata poi sulla forma con la quale è stato concesso l’uso del parco: «Non ho trovato traccia di una convenzione nell'albo pretorio, nonostante le famiglie paghino il servizio». ha incalzato il capogruppo di minoranza Antonio Muscas. «State concedendo l’utilizzo gratuito di un parco, che viene interdetto al pubblico mettendolo a disposizione di un'associazione che fa pagare i suoi utenti. Per quale motivo non è stato fatto un bando?. Chi vi dice che altre associazioni non sarebbero stato interessate?», ha ribadito il consigliere Marco Erbì.

La sindaca Marta Cabriolu ha liquidato la vicenda precisando che «la normativa anti Covid prevede che vengano assegnati gli spazi pubblici a chi ne faccia richiesta, senza il pagamento del suolo pubblico. L'unica richiesta che ci è pervenuta è stata quella, altrimenti avremmo agito diversamente. Dire che si stanno danneggiando i cittadini, quando potrebbero usufruire di altri parchi attrezzati mi sembra un’esagerazione».

