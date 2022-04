«Parco Atzeni, il regno dei bulli» 

Non solo, ma i residenti denunciano anche schiamazzi fino a notte fonda, il lancio continuo di petardi contro i gatti e bottiglie di vetro che volano in mezzo alla strada.

L’ultima risale al giorno di Pasquetta, Cristina Cafiero ha raccontato che la figlia di 12 anni è stata prima insultata e poi bagnata con l’acqua, rientrando a casa fradicia. «Stava passeggiando insieme a un amichetto», spiega la donna, «si sono fermati a chiacchierare al parco, ma mia figlia non è abituata a uscire da sola e così è voluta andare via quasi subito. È stata dapprima insultata con epiteti poco educati ed eleganti e poi strattonata per lo zainetto e bagnata con l’acqua in testa. Lei ha reagito, ma il resto del gruppo ha elogiato il ragazzo, applaudendolo nonostante il gesto vile».

Inaugurato poco meno di un mese fa, il parco Sergio Atzeni, nel quartiere Le Serre, è frequentato da gruppi di adolescenti, protagonisti di episodi di bullismo e di liti con adulti. Sono numerose le segnalazioni dei cittadini che, stanchi di subire prepotenze, chiedono maggiori controlli negli spazi pubblici della città.

Uno dei primi casi di aggressione da parte della baby gang è stato denunciato da un genitore, dopo un episodio che ha visto vittime la moglie e i figli di 4 e 8 anni. Alla sua segnalazione poi ne sono seguite diverse.

Il racconto

L’ultima risale al giorno di Pasquetta, Cristina Cafiero ha raccontato che la figlia di 12 anni è stata prima insultata e poi bagnata con l’acqua, rientrando a casa fradicia. «Stava passeggiando insieme a un amichetto», spiega la donna, «si sono fermati a chiacchierare al parco, ma mia figlia non è abituata a uscire da sola e così è voluta andare via quasi subito. È stata dapprima insultata con epiteti poco educati ed eleganti e poi strattonata per lo zainetto e bagnata con l’acqua in testa. Lei ha reagito, ma il resto del gruppo ha elogiato il ragazzo, applaudendolo nonostante il gesto vile».

Non solo, ma i residenti denunciano anche schiamazzi fino a notte fonda, il lancio continuo di petardi contro i gatti e bottiglie di vetro che volano in mezzo alla strada.

«I miei cani sono terrorizzati e non riesco neanche a farli uscire per la passeggiata serale», afferma Lucia Piras, «io stessa ho paura di addentrarmi nel parco nonostante sia abbastanza illuminato, ma ogni occasione è buona per sentirmi urlare frasi poco carine. Ora che arriva l’estate con le finestre aperte sarà impossibile dormire con le loro urla». Per i cittadini importante sarebbe dunque garantire più controlli. «Mi auguro che si faccia una raccolta firme seria e confido nel sindaco affinché provveda immediatamente a mettere ordine nel parco, creato per quartuccesi rispettosi e civili», aggiunge Cristina Cafiero.

Le verifiche

«Le telecamere sono operative e nessun episodio di violenza è mai stato ripreso o segnalato agli organi competenti», replica il comandante della polizia locale Nanni Nateri, «quando in servizio non ci siamo noi, ci sono i carabinieri, cerchiamo di non confondere le bravate tra ragazzi con atti di bullismo, certo non tutto deve essere concesso, ma non alimentiamo situazioni che non sussistono».

È una riflessione a tutto campo, invece, quella del sindaco Pietro Pisu. «I due anni di emergenza pandemica hanno solo, forse, amplificato alcuni comportamenti dei giovani», afferma, «ma ultimamente sembra di essere davanti a un disagio molto importante, contro il quale è necessario lottare tutti insieme, partendo dalle famiglie, dai genitori, dalla scuola, dall’amministrazione comunale, insieme alle parrocchie e tutti coloro che devono tornare a occuparsi a 360 gradi dell’educazione dei nostri giovani».

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata