Parchi e commercio, ecco come è rinato l’ex rione dormitorio 

Si sveglia il quartiere e rinasce il commercio.

Sono lontani i tempi in cui la zona di Pitz’e Serra era considerata solo un dormitorio: ci si alzava presto per andare a lavorare a Cagliari e si tornava a casa a tarda sera. Adesso invece gli abitanti vivono e frequentano il rione grazie anche all’aumentare dei servizi. E delle botteghe.

La prova è proprio nel risveglio delle attività commerciali che beneficiano di questo flusso di persone e che piano piano si tolgono di dosso la crisi.

Le voci dal rione

Tra via Portogallo, via Pitz’Serra e via Cecoslovacchia i volti sono meno tirati. «Le cose per quanto ci riguarda stanno andando molto bene», spiega Ivana Ibba 43 anni, titolare del negozio per animali Piccoli Amici Pet, in via Portogallo, «siamo nel settore da circa 30 anni e i clienti non ci hanno mai abbandonato. Noi ci siamo trasferiti qui da un anno e nella zona c’è molto movimento. Tra l’altro diciamo che da parte nostra abbiamo movimentato il portico con una serie di iniziative come le giornate dedicate ai canili. Lo scorso Natale poi avevamo allestito il villaggio di Babbo Natale con i cani da salvataggio. Questa zona inoltre ha anche un grande vantaggio: è piena di parchi che richiamano tanta gente».

Più forti del Covid

Non che il Covid non abbia creato problemi: «È stato molto difficile per tutti» dice Valentina Cabras, 28 anni, del panificio Sovrano sempre in via Portogallo, «ma ci stiamo riprendendo. D’estate c’è sempre un calo fisiologico perché le persone vanno al mare ma poi il movimento, soprattutto con la riapertura delle scuole aumenta». L’apertura di nuove attività è servita a richiamare non solo i residenti della zona: «C’è il negozio degli animali che fa diverse iniziative» aggiunge Cabras «e poi c’è il bar dove comunque si fermano in tanti».

Il mercatino

Una grossa mano alla zona la dà anche il mercato di Campagna Amica allestito il sabato mattina nello spiazzo in via Germania, davanti al parco Europa, che richiama ogni settimana centinaia di persone. «Indubbiamente si tratta di attività da cui traiamo giovamento tutti», dice Maurizio Marrocu 58 anni del bar Andy Capp, «dopo il periodo più nero del Covid la gente sta ricominciando a uscire e il quartiere si sta ripopolando. Le case in zona sono tutte occupate, c’è una compravendita notevole». Inoltre, prosegue, «anche i parchi creano un movimento. E ormai qui ci sono tutti i tipi di servizi».

Scuola e mattone

E tra le eccellenze del quartiere c’è la scuola media di via Portogallo :13 classi di scuola media con indirizzo europeo che grazie al progetto “A scuola d’Europa”, prevede ore aggiuntive di lezioni settimanali di lingua straniera , informatica e robotica. E poi la zona è il regno delle agenzie immobiliare: tra le strade del quartiere sono concentrate praticamente tutte e considerato anche il rilancio del mercato immobiliare il via vai è continuo.

«Qualcosa si muove» sostiene Caterina Piga dell’omonima tabaccheria in via Pitz’e Serra, «noi siamo stati fortunati perché siamo una delle categorie che è potuta restare aperta nel periodo più duro del lockdown . E non c’è dubbio che anche la presenza del mercato del sabato ci aiuta, creando un via vai continuo, così come il bar».

Poco più avanti anche Stefano Cardia del Punto verde non si lamenta: «Adesso ci sono più negozi e servizi e quindi ci sono più persone in giro. Noi abbiamo avuto ovviamente dei problemi soprattutto quando non si potevano fare i matrimoni, ma adesso ci stiamo riprendendo».

