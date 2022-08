Parcheggio selvaggio sulla strada del mare: 10 rimozioni al giorno 

Perché a rinunciare ad assicurarsi un posto al sole davanti al mare cristallino di Mari Pintau, che anche quest’anno ha ottenuto il riconoscimento della bandiera blu, sono davvero in pochi. E pazienza, appunto , se non si trova uno spazio dove lasciare l’auto. I più fortunati sono quelli che arrivano nelle primissime ore del mattino, gli altri si arrangiano con i parcheggi più fantasiosi, nella stradina di accesso alla spiaggia e ai bordi della carreggiata. Una situazione che via via nel corso degli anni è diventata sempre più difficile e ancora di più in questo 2022 zeppo di turisti. E le proteste che spesso lo scorso anno non trovavano seguito, quest’estate hanno trovato l’aiuto del carro attrezzi.

«Grazie al carro attrezzi», spiega il vice comandante della Polizia locale Antonello Angioni, «abbiamo la possibilità di intervenire più efficacemente per garantire la percorribilità della strada. Il caos però resta perché non ci sono aree parcheggio regolamentate ed è anche difficile realizzarle. Ci vorrebbero tantissime autorizzazioni, che peraltro probabilmente neanche arriverebbero per fare parcheggi in una zona con vincoli ambientali e paesaggistici, e servirebbero modifiche urbanistiche». In ogni caso, dice ancora Angioni, «la presenza più assidua della Polizia locale con l’ausilio del carro attrezzi sta garantendo un ordine maggiore».

L’anarchia a Mari Pintau è finita. Quella che sta per andare in archivio è una stagione da dimenticare per i furbetti della sosta. Nessuna deroga per chi ha messo a rischio la sicurezza stradale parcheggiando lungo la litoranea, invadendo la carreggiata e lasciando l’auto persino in curva limitando anche la visibilità. Che nella zona non ci siano parcheggi a sufficienza è un dato di fatto ma ciò non giustifica la sosta selvaggia. Così sono arrivare le multe e le rimozioni grazie all’ausilio del servizio di carro attrezzi avviato dall’amministrazione nei mesi scorsi. La media è di 15 sanzioni e di 10 rimozioni al giorno e la stagione non è comunque ancora finita.

Raffica di sanzioni

Caos

Il carro attrezzi

Il servizio aveva preso il via lo scorso maggio affidato in concessione alla ditta Pau di Quartucciu. In questo modo la rimozione è garantita anche nelle ore notturne e prevede un controllo più attivo del territorio, mentre prima si interveniva, solo di giorno, su richiesta dei cittadini che non potevano nemmeno entrare a casa propria per via delle auto lasciate in sosta davanti ai passi carrabili. Già il giorno di attivazione del servizio si erano assicurati da giugno controlli più attivi nelle spiagge, non solo a Mari Pintau, ma anche Kal’e Moru e al Poetto, in ausilio alla Polizia locale. E come aveva precisato l’assessora alla Mobilità Barbara Manca, «il 50 per cento dell’incasso delle sanzioni sarà investito in sicurezza stradale e in altre attività della Polizia locale».

Il problema parcheggi

Della questione viabilità a Mari Pintau si parla da anni. Lo scorso inverno l’Abaco spa, la ditta che gestisce i parcheggi a pagamento in città e in alcune zone del litorale, aveva proposto di ricavare nella zona delle strisce blu e magari di istituire anche una sorta di numero chiuso per accedere alla spiaggia. In quell’occasione l’assessora Manca aveva ribadito che modifiche di questo tipo non sono di competenza del Comune ma della Città Metropolitana e che comunque non si poteva modificare il piano della sosta. Sta di fatto che allo stato attuale una soluzione non sembra proprio esserci.

Intanto alla metà di settembre terminerà la sosta a pagamento al Poetto, a Margine Rosso tra le vie Levante, Ponente e Scirocco e a Kal’e Moru. Le strisce blu torneranno come da contratto il prossimo giugno.

