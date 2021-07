Parcheggio negato al disabile  

Ha viaggiato in tutta Europa e ha sempre trovato un parcheggio free riservato ai disabili. Anche in Sardegna. Ma non nella splendida spiaggia di Cala Sinzias (lato sud). E così sabato scorso Renzo Masala (residente a Selargius) con la moglie e il figlio disabile si è sentito negare la possibilità di parcheggiare nei posti riservati, appunto, ai disabili nell’area di sosta più vicina al mare: «Ce n’è solo uno per la spiaggia libera - gli avrebbero detto - ed è già occupato. Gli altri sono per i clienti dello stabilimento. Se vuole può lasciare l’auto al costo di dieci euro».

La decisione

Masala non batte ciglio e paga. Subito dopo però vede una pattuglia della Guardia di finanza in servizio sul litorale e racconta l’episodio. Da qui un primo controllo e la decisione di presentare un esposto presso la tenenza di Muravera. «Non l’ho fatto contro chi gestisce lo stabilimento - ha spiegato - e neppure per i dieci euro. L’ho fatto perché emerga che i fragili non sono tutelati. Di chi siano le responsabilità, del pubblico o del privato, non mi importa. Vorrei solo che tutti quelli come mio figlio possano accedere in spiaggia senza problemi».

Lo stabilimento

Daniele Bellandi, il titolare del Lido Tamatete, non ci sta a passare per uno che non tiene alle persone fragili: «A mie spese - sottolinea - ho realizzato una passerella speciale, ho le sedie job, ho tanti clienti disabili. Per me sono una priorità». Quanto alle rimostranze di Masala, «noi siamo uno stabilimento privato e dunque riserviamo i parcheggi ai clienti. In più abbiamo destinato 15 stalli alla spiaggia libera con uno per i disabili. Quel giorno era già occupato». Bellandi chiarisce però che «c’è un parcheggio pubblico a cento metri». Il sindaco Eugenio Murgioni si dice amareggiato: «Verificherò se le norme sono state rispettate. Stiamo lavorando per far sì che una parte di quel parcheggio diventi pubblico. A Masala chiedo scusa, gli restituiremo i dieci euro».

La Guardia di finanza

La Fiamme Gialle hanno avviato immediatamente le indagini. C’è da capire se tutto il fronte mare adibito a parcheggio è proprietà pubblica o privata e se, in ogni caso, il numero di stalli per disabili è sufficiente. E c’è da capire perché il Comune non è intervenuto per garantire una sosta pubblica in prossimità di una delle spiagge più belle della costa sud est. Indagini che potrebbero anche riservare sorprese in tempi brevi.

