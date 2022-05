Parcheggio multipiano in ritardo 

Slitta ancora la riapertura del parcheggio di Piazza dei Mercati e fioccano le polemiche in Consiglio comunale. L’Amministrazione riferisce di alcuni “ostacoli di natura burocratica”, che avrebbero rallentato il procedimento di adeguamento degli impianti di sicurezza e antincendio, intoppi che lasceranno chiuso, per un altro mese, l’unico posteggio interrato della città. Inizialmente previsto per il 30 aprile, infatti, il varo del multipiano di via Lo Frasso si sposta così alla fine di maggio, salvo ulteriori imprevisti. «Saranno necessari quindi altri trenta giorni circa per ottenere la struttura in condizioni ottimali», avvertono dagli uffici comunali. «I lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria e di adeguamento degli impianti consentiranno di restituire il parcheggio con rinnovata funzionalità». A causa dei limiti strutturali che non consentirebbero la presenza fisica di operatori, l’ente locale sta rivoluzionando il sistema di controllo agli accessi con sistemi automatizzati.

Le polemiche

Ma i ritardi sarebbero dovuti, più che altro, alla mancanza del certificato prevenzione incendi. Lo denuncia la minoranza di centrosinistra spiegando che si tratta «dell’ennesimo pasticcio creato da Conoci e dai suoi assessori». Il rinnovo del Cpi si è rivelato un adempimento più lungo del previsto. «Un pasticcio totale, – incalzano gli avversari politici - con i commercianti del centro giustamente infuriati per questo ennesimo disservizio. Per non parlare degli abitanti del centro storico per i quali, vista la mancanza di parcheggi, quella di piazza dei Mercati rappresentava una delle poche soluzioni». Pietro Sartore, Gabriella Esposito, Mario Bruno, Valdo Di Nolfo, Beniamino Piris, Raimondo Cacciotto e Ornella Piras puntano il dito anche sulle condizioni in cui versano le strade cittadine, «piene di buche e senza segnaletica a terra. Purtroppo i nostri amministratore sembrano proprio nemici di chi possiede un’auto».

La gestione

La soluzione, a sentire i consiglieri di opposizione, è solo una: affidare ai privati, con la formula del project financing, i 300 posti auto di Piazza dei Mercati. Il multipiano, visti i problemi strutturali, fin dalla sua nascita ha rappresentato uno spazio di difficile gestione per il Comune. Probabilmente una società privata, con una gestione affidata a esperti del settore, potrebbe rendere un servizio in sicurezza, affidabile e degno della centralità che detiene. Il parcheggio era stato chiuso lo scorso 10 gennaio e i residenti in possesso di un abbonamento erano stati risarciti.