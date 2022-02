Parcheggi vista mare, è già polemica 

Il clima è ancora freddo per cominciare a pensare alla stagione balneare, tuttavia la recente delibera del Comune di Gonnesa riguardo le nuove tariffe per la sosta delle auto nei parcheggi del proprio litorale marino, scalda gli animi dei cittadini d’Iglesias. Rispetto agli anni passati i costi per la sosta dell’intera giornata sono stati abbassati; è stata però introdotta la possibilità dell’attivazione di un pass per l’intera stagione balneare per i residenti gonnesini, pari a 30 euro. Una possibilità preclusa ai non residenti e che non è stata accolta di buon occhio da tutti.

Le proteste

«Negli anni antecedenti al crollo del ponte, avvenuto nell’aprile del 2020 - spiega Giancarlo Pistincu, cittadino iglesiente e frequentatore della spiaggia di Fontanamare - la tariffa è sempre stata uguale per tutti. Quando si accedeva nell’area i parcheggiatori chiedevano semplicemente se si fosse residenti in zona e non in quale Comune. Storicamente Fontanamare è sempre stata la spiaggia degli iglesienti, non vedo un valido motivo per un cambio di rotta. Occorrerebbe fra i Comuni il progetto di una visione unica, consorziale, per un turismo a tutto campo, di sviluppo e invece si fanno ancora distingui fra città che distano pochi chilometri l’una dall’altra».

Un progetto, quello consortile, in essere negli anni passati e attuato dall’allora primo cittadino di Gonnesa Hansel Cabiddu, dove i Comuni erano invitati ad aderire con degli apporti per la gestione del litorale ed ottenevano in cambio l’applicazione di una tariffa residenziale. A svelarlo è il neo capo del Gabinetto del Comune d’Iglesias Simone Franceschi, assessore al Turismo uscente della Giunta di Cabiddu: «“Consorzio Mare” era un piano rivolto a tutti i Comuni - spiega Franceschi - si trattava di un’intuizione vincente e dalle prospettive interessanti. C’erano diversi modi per contribuire alla gestione del litorale, qualcuno forniva dei fondi in denaro, altri come il Comune d’Iglesias, mettevano a disposizione delle strutture utili ai servizi».

In Consiglio