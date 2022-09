Parcheggi occupati e multe salate:  allarme dei residenti 

Parcheggi per i residenti, cresce la preoccupazione. I posti riservati agli abitanti del rione Marina all’interno del porto, nella zona del molo Sanità, la cui disponibilità è scaduta lo scorso 5 aprile dopo la concessione offerta dall’Autorità di sistema portuale (l’ordinanza era stata firmata dal presidente Massimo Deiana in accordo con il Comune dopo la soppressione dell’area sosta in via Roma), potrebbero venir meno già nelle prossime settimane. I cartelli che indicavano la data di aprile sono ancora lì e non sono stati sostituiti, anche se la concessione dovrebbe essere stata rinnovata. Sarà però difficile che possa durare in eterno.

L’ultimatum

Il 18 ottobre scade il termine per la presentazione delle domande legate al project financing che trasformerà l’area del molo Sanità in un grande centro turistico a cinque stelle: hotel con spa, ristoranti e una marina per mega yacht capace di intercettare e il diporto di lusso che solca le onde del Mediterraneo. Un piano da 34 milioni di euro presentato dal un’associazione temporanea guidata dalla Marina Porto Rotondo. Ebbene, da quel 18 ottobre in poi per i parcheggi dei residenti sarà una strada in discesa.

Con alla mano, tra l’apertura delle buste, i tempi burocratici imposti dalla gara, l’assegnazione del progetto e l’avvio del cantiere passeranno mesi. Per questo le indicazioni che arrivano dall’Authority raccontano seppur informalmente di un’ipotesi di rinnovo fino alla fine dell’anno.

I disagi