Parcheggi, le novità non piacciono 

Il rodaggio è durato quasi cinque mesi. Il nuovo appalto cittadino dei parcheggi a pagamento è entrato definitivamente in funzione a Oristano lo scorso 2 maggio. Sulla scrivania dell’associazione dei consumatori, però, continuano a fioccare le lamentele degli automobilisti per il servizio affidato al raggruppamento temporaneo di imprese formato dalle società Easy Help di Recanati e Stop di Macerata: nel mirino costi e tagliando di cortesia. «Continuiamo a registrare il mancato rispetto del capitolato - tuona il presidente regionale Adiconsum Giorgio Vargiu - Purtroppo siamo di fronte a una gestione così incompetente da indurci a pensare che le aziende in questione non avessero mai svolto prima incarichi di questo genere».

Le violazioni

Già lo scorso giugno l’associazione aveva annunciato un esposto all’Autority per presunte violazioni del contratto con il Comune. «In questi mesi non è cambiato praticamente nulla - va avanti Vargiu -. L’annunciato tagliando di cortesia, o meglio, la possibilità di integrare la tariffa una volta scaduto il tagliando, non è mai entrata in vigore». Sono in funzione due app che consentono il pagamento delle tariffe tramite smartphone e che avvisano l’utente dell’imminente scadenza, «ma non tutti sono nelle condizioni di utilizzarle - prosegue Vargiu - pensiamo agli anziani che hanno poca dimestichezza con i dispositivi elettronici».

Multipiano

E poi l’altro tasto dolente: il mancato frazionamento del pagamento nei parcheggi multipiano. «I primi quindici minuti non sono più gratuiti - afferma il presidente Adiconsum - La tariffa oraria base è sempre di un euro, ma se l’automobilista sosta un’ora e un minuto è costretto a pagare due euro. Questo si chiama indebito arricchimento, anche perché non appena il parcheggio viene liberato, può essere occupato da qualcun altro che pagherà per lo stesso tempo». Contravvenzioni da contestare nell’ufficio dell’associazione non ne arrivano quasi più, «ma questo solo perché oramai gli automobilisti hanno chinato la testa e pur di evitare le odiate multe si prendono il sicuro e pagano per un lasso di tempo superiore alle reali necessità», conclude Giorgio Vargiu. Il gestore, contattato, preferisce non commentare.