Parcheggi in spiaggia, un tesoretto 

È di quasi 400 mila euro l’incasso complessivo della gestione dei parcheggi sulla Costa Verde, ma nelle casse del Comune di Arbus ne entrano 156.752 euro, il resto va ai privati. Sono i dati che emergono dal resoconto che l’assessora al Turismo, Michela Dessi, ha riferito nell’ultimo Consiglio comunale, illustrando voce per voce le somme introitate e i costi derivati con la rivoluzione della gestione diretta delle strisce blu, limitatamente alle spiagge di Piscinas e di Pistis. «È la prova che con la messa a sistema dell’intero pacchetto e col servizio prolungato, rispetto ai due mesi del 2021, un tesoretto di 500 mila euro è garantito», dice soddisfatta Dessì.

Il Comune

«Per la prima volta - racconta l’esponente dell’esecutivo - la gestione diretta delle aree sosta sulla sabbia ha evidenziato i vantaggi sul controllo del territorio, ma ancora di più ha dimostrato che l’Ente può rimpinguare il bilancio senza svuotare le tasche dei contribuenti». Ha ricordato che «la modalità del servizio ha dato la possibilità di un lavoro, anche se stagionale, a 8 e non più a 5 giovani disoccupati, 6 a Piscinas e 2 a Pistis, con uno stipendio medio tra i 1.500 e 1.800 euro. Il vantaggio maggiore è aver alleggerito il lavoro al personale del Comune, con l’affidamento a una società esterna».

La minoranza

Un’analisi che non è piaciuta ai gruppi di minoranza che già prima dell’avvio del progetto hanno sollecitato chiarimenti con interrogazioni e richieste di discussione in Aula. «Sulla contabilità finale - incalza la capogruppo Emanuela Paschino - sorvoliamo. È la qualità del servizio che merita una riflessione: abbiamo visto i parcheggiatori lavorare sotto il sole, senza alcuna protezione e senza poter utilizzare un servizio igienico. C’è chi è stato male. Un fatto grave. Un passo indietro rispetto al passato quando il parcheggio di Piscinas era attrezzato di tutto quanto necessita una spiaggia, perla della Costa Verde, ma lontana dal centro abitato. Il Comune non si deve sostituire agli imprenditori, non deve fare cassa, ma accogliere gli ospiti che scelgono il nostro mare nel migliore dei modi». Il collega Michele Schirru aggiunge: «L’attenzione va posta sulla babele dei ticket, ogni spiaggia ha le sue tariffe che vanno dai 7 euro a Scivu ai 5 a Piscinas a 6.50 a Torre dei Corsari. Senza contare poi che in qualche spiaggia ci sono sconti per i residenti, in altre il biglietto intero per tutti».