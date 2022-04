Parcheggi in spiaggia, dietrofront 

Se poi si dovessero fare i conti nelle tasche pubbliche, il passo indietro sui parcheggi a pagamento appare giustificato. Lo dicono i numeri: la gestione diretta del 2021, tolte le spese, ha portato nel bilancio del Comune 17.331 euro, contro i 27 mila con l’affido all’esterno, limitatamente alla spiaggia di Piscinas e Pistis. Dando uno sguardo all’insieme del servizio fra pubblico e privato, il valore economico delle strisce blu sui 47 chilometri del litorale si aggira intorno ai 400 mila euro per tre mesi e 860 stalli: 170 fra Pistis e Torre dei Corsari, 150 a Funtanazza, 240 a Piscinas e 300 a Scivu. Una somma che fa gola agli imprenditori e questo spiega i motivi della corsa per accaparrarsi il servizio ad ogni stagione balneare.

Il Comune è pronto dunque ad appaltare ai privati il servizio di sosta a pagamento per le auto con un nuovo atto che di fatto sostituisce integralmente la delibera di Giunta del 2021. «Impensabile -dice Cicero - che il Comune possa farsi carico della gestione dei parcheggi, lo ritengo un grave danno per un ente che soffre la carenza di personale. La decisione, inoltre, nasce da un dato che non va trascurato: Arbus è già un Comune complesso in quanto costiero e lo diventa ancora di più con le problematiche legate ai siti minerari. Un contesto in cui il carico di lavoro per i dipendenti non è da poco. È facile intuire che il sovraccarico sarebbe ingeneroso, ma anche infelice, sacrificherebbe l’intero apparato amministrativo».

Stop alla gestione diretta delle strisce blu sulla sabbia, il Comune fa retromarcia e riaffida il servizio all’esterno. Un passo importante, quanto atteso, che si spera possa cancellare la scia di polemiche che si è lasciata dietro la novità dello scorso anno, quando per la prima volta il Municipio agli imprenditori ha preferito la strada del fai da te. Lo comunica il commissario straordinario, Francesco Cicero: «Ho incaricato la responsabile del settore tecnico ad avviare l’iter per un bando pubblico per le spiagge di Piscinas e Pistis».

La scelta

I numeri

Gli operatori

«Al di là della gestione - propone il titolare del lido di Pistis, Cristiano Murgia - per evitare un servizio fine a se stesso, sarebbe auspicabile che il bando prevedesse la divisione in parti uguali degli utili fra l’impresa e il Comune, con l’impegno di quest’ultimo all’utilizzo della somma per migliorare il posto». Un parcheggiatore, Sandro Murtas, commenta: «Le auto che arrivano sono tante rispetto alla disponibilità dei posti, il caos è dietro l’angolo e i litigi spesso richiedono la presenza delle forze dell’ordine. La mia vuole essere una testimonianza sull’importanza delle aree sosta». Il gestore dei parcheggi di Scivu, Rossano Vacca, ricorda l’esperienza “positiva” dello scorso anno: «Per la prima volta è stata gestita per conto del proprietario, Renato Soru. Abbiamo lavorato fino a dicembre, offrendo un posto auto e anche servizi, persino una mini edicola. L’obiettivo è promuovere un territorio dove non c’è solo mare, ma una natura incontaminata, con tanto verde e montagne di sabbia».

