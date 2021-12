Parcheggi e aree gioco,  pronta la rivoluzione nella zona del mercato 

La riqualificazione di Is Mirrionis passa per il recupero della piazza del mercato di via Quirra, di cui si è parlato ieri mattina in occasione dell’incontro pubblico “Abitare in quartiere- Progetti e Azioni per Is Mirrionis”, nell’Auditorium dell’Istituto Comprensivo Ciusa in via Meilogu. Uno dei punti più vissuti del rione, per la cui valorizzazione sono stati presentati specifici interventi dagli architetti Giuseppe Vallifuoco e Ilene Steingut del VPS studio, incaricato della predisposizione del progetto, vincitori alla fine del 2020 del bando “Spazi aperti per Is Mirrionis”.

Gli interventi prevedono la creazione di un parcheggio coperto nell’area retrostante il mercato, contenente 90 stalli, un parcheggio gratuito scoperto, spazi giochi per i bambini, la riqualificazione dello spazio di accesso al mercato, inserimento di misure di traffic calming in via Quirra, una nuova viabilità di accesso a via Seruci, una nuova strada a senso unico di collegamento tra via Buggerru e via Marghine, l’abbattimento delle recinzioni presenti e la creazioni di 17 parcheggi lungo la nuova via di attraversamento.

Hanno partecipato all’evento da remoto il sindaco Paolo Truzzu, mentre in presenza il vicesindaco Giorgio Angius, l’assessora ai Lavori Pubblici Gabriella Deidda, i membri delle associazioni del rione, il consigliere Alessandro Fadda e gli abitanti del quartiere le cui esigenze sono state raccolte in un rapporto contenente 40 interviste realizzate tra il 2 luglio e il 6 ottobre 2021. «Entro gennaio verrà approvato il progetto di fattibilità», fa sapere l’ingegnere Paolo Pani, «mentre quello definitivo entro la primavera. I lavori dovrebbero cominciare a ottobre 2022 e terminare entro luglio 2023».

Tante le proposte per il miglioramento del rione: una migliore illuminazione in via Cornalias, una colonia felina in via Seruci, la riqualificazione della piazza senza nome in via Brianza. «Vorremmo dedicarla all’antropologo Giulio Angioni, sistemare la pavimentazione, insediare area gioco e verde pubblico», propone Maurizio Fanzecco delle Acli Is Mirrionis. Durante l’incontro spazio anche all’arte con i monologhi di Stefano Ledda e Gianluca Medas. «Is Mirrionis è una ferita aperta», conclude Medas, «che solo chi ha occhi colmi di amore può cogliere. Dobbiamo procedere uniti affinché possa tirare fuori tutta la sua bellezza».