Parcheggi, costi triplicati 

L’abbonamento stagionale (riservato ai residenti) sul parcheggio Balzano di Orrì costa 60 euro. Tre volte tanto quello che i cittadini di Tortolì pagavano gli anni scorsi. La decisione del nuovo gestore, che di recente ha inaugurato il Go go parking, è più che legittima perché di per sé l’imprenditore bada al business. Resta un dato di fatto: con la gestione pubblica il costo era contenuto, ma senza concessionario le carte in tavola sono cambiate. D’altronde l’amministrazione comunale, una volta cessato il contratto (novembre 2021) con la Project Automation non ha stipulato, almeno finora, nuovi accordi per la gestione del servizio né in centro né sul litorale dove trovare un parcheggio è un’impresa.

Il caso

Alcune settimane fa Nicola Depau, imprenditore di Tortolì, ha raggiunto un accordo (per intercessione del Comune) con la famiglia Balzano per rilevare in affitto il terreno che, negli ultimi otto anni, il Comune acquisiva e, attraverso un’ordinanza adeguata, metteva nella disponibilità della Project. Senza l’operazione condotta dal titolare dello stabilimento balneare Maty beach il lido più conosciuto di Tortolì sarebbe stato un marasma per tutta l’estate. Se non fosse intervenuto il privato l’area Balzano sarebbe rimasta quasi certamente chiusa. Tuttavia il costo triplicato non ha scoraggiato gli affezionati: «Abbiamo già venduto diversi abbonamenti e in tanti - racconta Depau, 43 anni - ci hanno ringraziato per l’opportunità di poter usufruire di questo servizio». Nel contenitore naturale, che può ospitare 250 auto, il criterio della residenza decade se un automobilista richiede una sosta giornaliera al costo di 4 euro.

Segnaletica

Quello dei parcheggi è uno dei temi bollenti dell’estate. È assodato che manchi un gestore e questo accade per la prima volta dopo anni. Benché il parcheggio sia libero (gratuito) in tutta la cittadina, zia nelle zone urbane che extraurbane, gli stalli sono ancora delimitati dalle strisce di colore blu che individuano aree destinate a parcheggio, subordinato al pagamento di una tariffa oraria. Questo genera confusione soprattutto fra i turisti che una volta lasciata l’auto in sosta sono costretti ad accertarsi della reale condizione.