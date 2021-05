Parcheggi blu, partenza falsa 

Un rodaggio con qualche difficoltà per i gestori del servizio dei parcheggi a pagamento nella prima giornata di attività. Solo una parte dei parchimetri era in funzione e mancava la segnaletica con le informazioni per gli utenti. Non solo, i totem erano stati tarati in modo errato e decine di automobilisti hanno pagato più del previsto. Tanti altri ne hanno approfittato parcheggiando l’auto gratis. L’assenza degli ausiliari della sosta ha inoltre messo in difficoltà gli utenti, “spiazzati” dal cambio dei parchimetri da un giorno all’altro. I nuovi gestori del servizio, la Easy Help e Stop, un’associazione temporanea di impresa, ieri hanno lavorato di fatto insieme ai vecchi gestori della Sis. Loro stavano ultimando l’installazione e predisponendo la nuova segnaletica, mentre i vecchi gestori smontavano i loro totem e la relativa segnaletica.

Le difficoltà

La società che ha ottenuto il nuovo appalto ha comunque spiegato che in questi giorni non verrà multato nessuno. «Posso confermare che abbiamo avuto delle difficoltà, capita quando si attiva un servizio complesso come può essere questo dei parcheggi a pagamento - spiega Gianluca Buongusto responsabile tecnico della nuova società - abbiamo riscontrato un errore nella taratura dei parchimetri. Siamo rimasti impegnati nel pomeriggio con un ingegnere per risolvere il problema. Ieri era in servizio solo una parte degli ausiliari della sosta, quelli più anziani, erano impegnati nella sistemazione della cartellonistica informativa per gli utenti. Li altri li abbiamo lasciati a casa momentaneamente. Ci scusiamo con gli utenti se abbiamo causato qualche disagio – aggiunge il responsabile – ma già da oggi se non risolveremo il problema spegneremo i parchimetri per attivarli quando tutto sarà a posto. Stiamo anche predisponendo dei video informativi per illustrare il nuovo servizio agli utenti di Oristano - conclude Gianluca Buongusto - solo allora attiveremo anche l’inserimento della targa nel tagliandino».

Il Comune

Anche l’amministrazione comunale ieri ha effettuato alcuni controlli durante i lavori: «Ho saputo dell’inconveniente sulle tariffe - spiega l’assessore Francesco Pinna - ma il problema è in via di soluzione. La società appaltatrice non eleverà nessuna sanzione sino a quando non saranno terminati i lavori». Una segnalazione era pervenuta anche all’Adiconsum: «Avrebbero potuto aspettare prima di attivare i totem - osserva il presidente regionale dell’associazione dei consumatori Giorgio Vargiu - mi auguro che rispettino il capitolato d’appalto e che i vecchi gestori ripristino i marciapiedi dopo aver smantellato i totem».

Relativamente agli ausiliari della sosta, si è appreso che hanno firmato il contratto del Commercio come stabilito dagli accordi con il Comune ed il sindacato, come ha confermato il segretario Generale della Cisl di Oristano Alessandro Perdisci.

