Parcheggi blu, omissioni e ritardi 

Il nuovo servizio per i parcheggi a pagamento mostra diverse anomalie: il capitolato d’appalto non sarebbe rispettato e ci sono ritardi nel cambio di gestione. La denuncia arriva dall’opposizione in Consiglio comunale. L’esponente Pd Efisio Sanna punta il dito contro il Comune per non aver vigilato le operazioni di installazione dei parchimetri, le tariffe e il rispetto del capitolato d’appalto. La società Easy Help di Recanati e la Stop di Macerata non hanno un ufficio, non hanno installato le sbarre nei parcheggi multipiano e non ha dotato il personale delle divise.

Le contestazioni

«La Polizia locale e l’ufficio Tecnico comunale non hanno vigilato come dovuto nei giorni del passaggio di consegne tra la Sis e la nuova società - osserva Efisio Sanna - e soprattutto hanno il dovere di far rispettare il contratto di appalto firmato. Hanno avuto sei mesi di tempo per il cambio della gestione. Quando si insediò la Sis, controllarono ogni minimo dettaglio; oggi tutto questo non è avvenuto. Gli ausiliari della sosta non hanno ancora le divise, e sono entrati in attività solo di recente, così come in alcune zone manca un’adeguata cartellonistica informatica. Sui parcheggi multipiano di vico Verdi, via Carducci e Mariano IV, non sono state installate le sbarre e le tariffe sono maggiorate senza motivo. Infine, la nuova società non ha ancora un ufficio in città».

Le proteste

Anche ieri mattina gli utenti, soprattutto gli abbonati, hanno intasato il centralino della Polizia locale di via Carmine. L’impiegato della nuova società, addetto ai verbali, ha dovuto rispondere alle richieste di informazione degli utenti. La Easy Help e la Stop, in attesa di individuare una sede, hanno fatto richiesta per disporre di una stanza alla Polizia locale, ma gli è stata negata. «La mancanza di un ufficio è ben più grave - aggiunge Efisio Sanna - la società appaltatrice, come da contratto, deve garantire l’apertura di un ufficio per 11 ore, dalle 9 alle 20.

La Sis ha sempre pagato l’affitto e lo sta facendo ancora; la nuova società avrebbe potuto subentrare negli stessi locali. Insomma, credo che ci siano tante cose che non vanno».

Il Comune

Dal Comune arrivano alcune precisazioni sulla denuncia di Sanna: «Alcune cose sono vere e la società vincitrice si sta adoperando per sanare i ritardi - dice l’assessore ai Lavori pubblici Francesco Pinna - le divise dovrebbero arrivare in settimana e l’aziende sta sistemando le anomalie sulle tariffe dei parchimetri. Stesso discorso vale per i parcheggi multipiano, la vecchia società ha smontato ciò che gli apparteneva e la nuova dovrà allestire sei impianti di sollevamento elettronico, come stabilito».

RIPRODUZIONE RISERVATA