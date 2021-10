Parcheggi blu, finisce un’era 

Difficile dire se in otto anni qualcuno s’è arricchito con l’appalto della sosta a pagamento. Di certo, almeno inizialmente, i parcheggi blu sono stati un detonatore di polemiche. Il 5 novembre scadrà l’appalto milionario stipulato nel 2013 tra Comune di Tortolì e Project Automation. È in bilico il posto di lavoro di 8 ausiliari del traffico che, forse già oggi, potrebbero essere ricevuti dagli amministratori comunali per un confronto che riveste carattere urgente. Sul loro futuro occupazionale s’addensano nubi oscure, con i lavoratori che sembrano destinati a ingrossare gli elenchi dei senza lavoro.

Il dibattito

Walter Cattari, 58 anni, all’epoca dell’istituzione dei parcheggi a pagamento sedeva tra i banchi della maggioranza di Mimmo Lerede con il ruolo di consigliere. Oggi è assessore alla Viabilità e al tramonto dell’appalto rassicura sugli sviluppi della vicenda che coinvolge otto dipendenti che temono per il loro futuro professionale. «Stiamo ultimando gli atti per procedere con il nuovo bando per l’affidamento del servizio». Dai banchi dell’opposizione Marcello Ladu (43) accende la polemica: «Il servizio in bilico è un problema che viene da lontano. Lo sollevai a fine 2019 senza essere preso in considerazione nonostante l’accesso agli atti per verificare lo stato dei lavori e con una seconda richiesta portai l’argomento in Consiglio. In quest’ultima occasione posi il problema all’attenzione della maggioranza che sminuì le mie proposte e alla mia domanda sulla riapertura del multipiano Cattari rispose che fosse imminente. Tortolì perde un altro servizio e otto lavoratori dovranno iscriversi sui registri dei disoccupati per l’inefficienza degli amministratori di maggioranza che sono imbarazzanti e in questi anni non hanno prodotto nulla se non disagi ai cittadini».

Il fallimento

Il multipiano di via Monsignor Virgilio ha funzionato 45 mesi in tutto rispetto ai 96 previsti dal contratto. Dunque è rimasto aperto per la metà del tempo e tra l’altro con numeri che ne hanno messo persino in discussione la bontà dell’investimento, che l’amministrazione ha definito non remunerativo. Il fallimento è certificato dai numeri: la media di posti auto occupati è stata di appena 2, 3 posteggi giornalieri sugli 85 disponibili, media che d’estate è arrivato a un massimo di 15 posti occupati, nonostante i turisti.