Parcheggi al mare, tariffe più salate 

A partire da domani, dalle 9 alle 13, sarà aperto l’ufficio abbonamenti, al centro polivalente di via Tharros. Anche in questo caso ci saranno meno file degli altri anni. Il personale dell’ufficio è stato raddoppiato. L’abbonamento potrà essere acquistato anche online tramite il sito muvin Cabras o dallo smartphone con l’applicazione Muvin che rende note anche le aree di parcheggio presenti nel territorio ma anche i luoghi in cui sono collocati i servizi igienici, le spiagge dog-friendly e i defibrillatori. Viene indicato anche il contatto diretto per la segnalazione degli incendi.

Il rincaro Chi vorrà parcheggiare l’auto a pochi metri dall’acqua cristallina dovrà mettere mano al portafoglio a partire da venerdì 10. Si pagherà a San Giovanni di Sinis, Is Arutas e Mari Ermi. In questi giorni sono in corso le procedure per l’allestimento delle aree adibite alla sosta con l’installazione della cartellonistica informativa, dei pali e delle corde di delimitazione. Le tariffe rispetto allo scorso anno sono aumentate di circa 50 centesimi all’ora: «Quest’anno, dopo molti anni c’è un aumento, anche se molto contenuto - spiega il sindaco di Cabras Andrea Abis - Il piano economico del litorale è aumentato di parecchio ed è stata necessaria questa manovra per realizzare gli interventi. Siamo comunque al pari, spesso sotto, di altre località con gli stessi servizi».

Le lamentele dello scorso anno da parte dei turisti in vacanza nella costa cabrarese sono servite. Le attese infinite per pagare la sosta con tanto di discussioni animate dovrebbero essere, infatti, solo un ricordo. Il Comune di Cabras in queste ore sta installando tre totem in più rispetto alla stagione del 2021: in tutto saranno 27. Ma questa è solo una delle tante novità dell’estate cabrarese. Quella che forse farà storcere il naso a bagnanti e appassionati della tintarella è l’aumento delle tariffe.

Il rincaro

Gli abbonamenti

Gratis dalle 20

La sosta non si pagherà dalle 20 all’una. Un modo per incentivare la permanenza nelle località di mare nella fascia serale, a beneficio dei chioschi. Lungo la costa non mancheranno le isole ecologiche. «Intendiamo fornire un servizio completo - ha dichiarato l’assessore all’Urbanistica Enrico Giordano - Abbiamo già predisposto la manutenzione delle strade di accesso alle spiagge, il posizionamento delle passerelle e il taglio dell’erba».

