Parcheggi al mare? Ecco lo sconto 

Sui dettagli gli amministratori rimandano ai prossimi giorni: «Posso solo dichiarare che ci stiamo muovendo per tutelare i diritti dei nostri cittadini. - spiega il sindaco d’Iglesias Mauro Usai - Non mi trovo in linea con le motivazioni dell’amministrazione gonnesina, che avrebbe concesso la possibilità delle tariffe agevolate ai propri residenti in virtù del fatto che questi paghino le tasse sui servizi per la gestione del litorale. Se dovessimo ragionare allo stesso modo cosa accadrebbe? Dovremmo fare delle distinzioni per chi beneficia dell’Ufficio delle Entrate che ha sede in un nostro edificio? Dovremmo forse far pagare i cittadini di Gonnesa per assistere ad uno degli eventi gratuiti che abbiamo organizzato? Allo stesso modo questi eventi non derivano forse dalle tasse versate dai nostri residenti? I nostri servizi sono a vantaggio di tutto il territorio».

La fumata bianca che avrebbe dovuto sancire l’intesa fra il Comune di Gonnesa e quello di Iglesias non è arrivata e dopo aver inoltrato ufficialmente la proposta agli uffici competenti, offrendo dei servizi in cambio di uno sconto sui ticket posteggi (replicando di fatto la convenzione attuata lo scorso anno), il Comune d’Iglesias ha deciso di lavorare a delle soluzioni alternative: c’è infatti l’intesa con un privato per una convenzione su un’area destinata ai parcheggi. A confermare l’inaspettato risvolto di una vicenda che che si protrae da tempo, sono le parole di Sandro Onnis, proprietario di uno spazio che si affaccia proprio sui parcheggi protagonisti della diatriba e che già negli anni precedenti era stato adibito al rimessaggio: «Abbiamo inoltrato una proposta al Comune d’Iglesias con delle tariffe inferiori a quelle applicate durante la scorsa stagione. - rivela Onnis - riscontrato l’interesse, si è proceduto con l’invio della documentazione utile alla stipula del contratto. Qualche giorno fa abbiamo integrato degli ulteriori documenti richiesti». La superficie che consentirebbe al Comune d’Iglesias di svincolarsi dal tariffario imposto dall’amministrazione gonnesina, può contare sulla disponibilità di 180 vani parcheggio: «Con tutti crismi necessari e i servizi. - spiega Sandro Onnis - Fra questi la presenza degli estintori in numero maggiore a quello obbligatorio, un rubinetto per l’utilizzo dell’acqua potabile e la garanzia del parcheggio custodito da un sistema di videosorveglianza interna».

Nessuna tariffa agevolata per i cittadini iglesienti sui parcheggi della spiaggia di Fontanamare? Si ricorre dai privati.

Seconda via

Il Comune

Nel frattempo dalla giornata dello scorso mercoledì i parcheggi del litorale gonnesino necessitano del ticket: 5 euro giornata intera, 3 mezza, ma con la possibilità per i residenti di Gonnesa o per chi è in possesso di un immobile, di stipulare un abbonamento stagionale a prezzi ridotti: «Non credo debbano esistere delle agevolazioni in base alla propria provenienza. - dichiara Simone Madeddu, 41enne iglesiente frequentatore del litorale - Piuttosto si dovrebbe badare ad offrire i servizi essenziali ma mancanti, come i bagni pubblici o gli scivoli per i diversamente abili».

