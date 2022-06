Parcheggi al mare, canone record 

Non solo un canone di concessione, ma tante gli impegni che il Comune ha chiesto alle imprese per garantirsi l’affidamento. La pulizia quotidiana dell’area; l’obbligo di allestire un’isola ecologica presidiata per la raccolta differenziata dei rifiuti; un sistema di videosorveglianza; la vigilanza notturna al fine di impedire la sosta di camper; l’impegno di identificare e riservare stalli gratuiti per i mezzi delle forze dell'ordine, dei servizi pubblici, per gli operatori commerciali presenti nella località, per disabili e donne in gravidanza.

I parcheggi a pagamento a due passi dal mare di Piscinas e Pistis, le spiagge più gettonate dai turisti e dai pendolari della balneazione, hanno attirato l’interesse delle imprese dell’Isola e anche di Roma e di Recanati. Alla gara hanno partecipato in 17, una si è ritirata e solo 7 sono state ammesse alla fasi successive. L’offerta più alta di 87.542 euro è della Dafne di Arbus, con esperienze nel territorio avendo già gestito i parcheggi di Pistis e di Funtanazza. Seconda, l’impresa Safapa che ha offerto 55.055 euro, la più bassa di 20.420 è arrivata da Easy Help società di Recanati. La gara si è svolta su una base d’asta di 70 euro per ogni stallo, 191 a Piscinas e 69 a Pistis, per complessivi 18.200 euro per tre mesi, da giugno a settembre. Per il primo anno non più due lotti ma un blocco unico, ancora col vincolo di separazione dall’affidamento delle misure imprenditoriali dei lidi, come avviene ormai dal 2012.

Sulla Costa Verde si accelera sui servizi, del resto i turisti sono già arrivati. E ieri il Comune di Arbus ha aggiudicato provvisoriamente l’appalto per la gestione delle strisce blu sulle spiagge di Piscinas e Pistis. Ha vinto la società Dafne di Pier Giorgio Zurru che ha presentato l’offerta economica più vantaggiosa con un rialzo del 381 per cento sull’aggio a favore del Comune, partendo dalla base di gara di 18.200 euro. Se dalla verifica degli atti di gara non dovesse emergere alcuna anomalia, i parcheggi sul litorale porterebbero nelle casse dell’ente un tesoretto di 87.542 euro rispetto ai 27.399 euro degli anni passati.

La gara

Il servizio

Le tariffe

Confermate le tariffe applicate lo scorso anno: 2 euro per i motocicli, 5 euro per auto, roulotte e camper per un giorno e 3 per mezza giornata, il doppio per 2 stalli. Somme già al centro della polemica. A tenere testa è la babele delle tariffe diverse per ogni spiaggia dello stesso litorale. Al centro delle proteste lo sconto del 50 per cento solo per i residenti e non più anche per chi soggiorna nelle strutture ricettive del territorio e nemmeno per i proprietari delle villette estive, nonostante siano agevolazioni previste da atti del Comune, mai revocati.

A Scivu, dove il servizio è partito a maggio, i motociclisti pagano 4 euro, le auto 7, i camper 13, sconti per i residenti e per gli ospiti delle strutture ricettive. A Torre dei Corsari sono comparse le sbarre telecomandate con un costo orario progressivo dalle 8 alle 20, da 2 a un euro, di notte 0,50.

