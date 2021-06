Paradiso da salvare: a Tuerredda accessi limitati 

L’esperimento dello scorso anno è andato oltre le aspettative. Così anche per questa estate il Comune ha deciso di limitare l’ingresso dei bagnanti in quella che è considerata la spiaggia più bella di Teulada, ma allo stesso tempo, la più fragile. Scatterà il 19 giugno l’accesso a numero chiuso a Tuerredda: come un anno fa, in spiaggia potranno accedere giornalmente solo 1100 persone nel tratto libero e 300 negli stabilimenti balneari.

La misura

L’obiettivo della misura disposta dall’amministrazione comunale è quello di proteggere la piccola spiaggia di Teulada dall’eccessivo carico antropico dei bagnanti che già dall’inizio della stagione prendono assalto l’arenile e, allo stesso tempo, garantire maggiore spazio sull’arenile alle persone. Oltre all’ingresso a numero chiuso, scattano a Tuerredda anche i parcheggi a pagamento e la pulizia dell’arenile, servizi che andranno avanti sino a settembre.

Ambiente

Il sindaco, Daniele Serra, annuncia che quest’estate, con l’accesso a numero chiuso torneranno anche le restrizioni già adottate per rendere Tuerredda ecosostenibile: «Quando, un anno fa, abbiamo deciso di limitare gli ingressi giornalieri, eravamo un po’ preoccupati: come l’avrebbero presa i frequentatori abituali di Tuerredda? Invece sono stati proprio i bagnanti a ringraziarci per aver evitato gli assembramenti in spiaggia. La scorsa estate siamo partiti il 2 luglio, quest’anno abbiamo avuto tutto il tempo per pianificare tutte le misure necessarie per proteggere questo piccolo angolo di paradiso: oltre agli ingressi limitati, in spiaggia sarà vietato fumare ed è bandita la plastica monouso».

Informazione

Cartelli luminosi posizionati lungo la strada per segnalare il numero degli accessi ancora disponibili, un pattugliamento costante della polizia locale per vigilare sul rispetto delle norme: per i bagnanti, inoltre, la possibilità di scaricare sul proprio smartphone l’applicazione sugli ingressi a Tuerredda. «I benefici portati dal numero chiuso lo scorso anno si sono fatti sentire anche in termini di traffico – dice Serra - , sulla strada provinciale, in prossimità dello svincolo per Tuerredda, in passato si formavano file lunghissime di veicoli: la scorsa estate i vigili non sono dovuti intervenire neppure una volta per agevolare il flusso delle auto. In futuro non è escluso che in altre spiagge del nostro territorio vengano adottare misure di contenimento simili a quelle di Tuerredda: proteggere gli arenili significa anche renderli maggiormente godibili».

I vigili

Emanuele Olla, comandante della polizia locale, spiega che verrà limitata anche la presenza dei venditori ambulanti presenti in spiaggia: «Potranno esporre la propria merce solo i cinque operatori che avranno ricevuto l’autorizzazione comunale: un altro modo per regolare gli spazi che precedono la spiaggia. La presenza della polizia locale sarà costante: il comando sarà potenziato grazie all’assunzione di cinque agenti stagionali».

