Papà obriere e figlia “tracchera” 

Era il 2019, il Covid non esisteva ancora e la festa era stata bellissima. «Un’emozione indescrivibile. Ricordo soprattutto i tre spari che andavano ad annunciare che ero stato eletto. E poi c’era anche l’ansia per il ruolo così importante che andavo a ricoprire». Poi le cose cambiano. Arriva la pandemia e ferma la festa. «Stare fermi per due anni è stato un dolore. Avevamo già tutto pronto. Però destino ha voluto, che quello che è successo, mi abbia fatto restare in carica». Ora è iniziato il conto alla rovescia. Sa mesa è fatta, le tracchere sono state scelte e la tracca è quasi pronta.

E anche se le cose potrebbero cambiare all’improvviso fino al 23 luglio, lui si gode e si tiene stretto questo incarico rinnovato. Perché alle tradizioni ci tiene eccome, tanto che sua figlia Martina 15 anni è una delle tracchere che salirà sulla tracca per onorare il Santo. «Non era mia intenzione fare l’obriere non ci stavo proprio pensando», racconta Campus. «Nel 2019 stavo abbellendo casa mia perché dovevo ricevere l’obriere precedente Massimo Caddeo, perché mia figlia era stata invitata a fare la tracchera». Ma le cose hanno preso una piega inaspettata: «Avevo preparato così bene la casa, dipingendola a nuovo tutta da solo, che mio cognato mi disse “ma perché non diventi socio di San Giovanni visto che ti sei impegnato così tanto?”. Non potevo dire di no al Santo che avevo invocato quando ero disoccupato e in crisi e che mi aveva fatto trovare lavoro». Così, «non solo sono diventato socio ma durante sa mesa mi sono proposto come obriere e sono stato eletto».

Stefano Campus 49 anni, è un obriere per caso. Nel senso che, quando tre anni fa è diventato il protagonista più importante della festa di San Giovanni Battista, la più amata e sentita della città, non ci pensava proprio ad assumere quel ruolo. E invece non solo è diventato obriere ma quella carica la ricopre ancora, primo perché la festa è saltata per due anni a causa del Covid, secondo perché i primi di giugno quando la cerimonia de sa mesa avrebbe dovuto sancire il suo successore, nessuno se n’è accollato l’onere.

La riconferma

Gioia ed emozione

La grande festa

«Il momento più emozionante, di una festa che prepariamo per un anno intero - dice ancora Campus – è quando l’obriere va a prendere le sette tracchere per portarle a casa dell’obriera dove saliranno nella tracca. Si parte alle 14 il 23 luglio, cantando i trallallera». Questa festa «per Quartu è importantissima, solo che purtroppo non riesce ad avere le attenzioni che merita dalle istituzioni. Tutti l’aspettano ma non abbiamo mai aiuti». E pazienza se carri e calessi irromperanno nella strada del mare in via Leonardo da Vinci, nel penultimo fine settimana di luglio: «Chi si lamenta per il traffico non è quartese. Per un giorno si può anche avere pazienza, perché questa è una festa bellissima».

E di certo non si può cambiare la tradizione che vuole che sabato 23 il corteo con in testa la tracca con le tracchere, si sposti verso Sant’Andrea passando da via Fiume e che domenica 24 compia il percorso di ritorno da Sant’Andrea a Quartu sempre passando da via Fiume.

