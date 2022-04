Paolini-Giorgi, l’Italia va 

Alghero. La lotta e la classe, la voglia di battere un'avversaria che ti precede in classifica e la concentrazione per far valere la maggior varietà di colpi. C'è tutto questo e anche di più nel 2-0 dell'Italia sulla Francia nella prima giornata della Billie Jean King Cup. Sul Centrale del Tc Alghero, Jasmine Paolini e Camila Giorgi hanno dipinto un venerdì a forte tinte azzurre, con la prima che ha battuto Alizé Cornet 2-6, 6-1, 7-6(2) e la seconda che ha regolato 6-1, 6-2 Oceane Dodin. «Oggi è stata una giornata davvero preziosa. Il 2-0 non ce lo aspettavamo, erano due partite complicate», dichiara Tathiana Garbin. «Sono contentissima, ma ora dirò alle mie ragazze di sentirsi come sullo 0-0, perché domani (oggi, ndr ) è un giorno importante e dovremo portare a casa punto dopo punto», prosegue la capitana azzurra, che guarda anche fuori dal campo: «Il pubblico è stato eccezionale. Lo abbiamo chiamato chiedendo il loro aiuto e oggi hanno risposto “presente”. E sono ancora più contenta di vedere le mie giocatrici stare li e tifare la compagna in campo. Il gruppo c'è, è coeso. Siamo un grande gruppo, molto umile, tutte pronte a lottare su ogni punto», conclude.

Il cuore di Jasmine

L'alba del match scalda il cuore dei tifosi francesi, che si fanno decisamente sentire mentre Cornet vola sul 4-0 e da li al 6-2. La Paolini è contratta e chiede un Mto per farsi massaggiare la coscia sinistra, mentre Garbin le tiene una borsa del ghiaccio sulla spalla destra. All'inizio del secondo set, Cornet trova il break, poi l'ingranaggio transalpino si inceppa e la Paolini inizia a sciogliere la tensione, sempre più vicina alla riga di fondo e sempre più precisa: infila sei game di fila, rimandando il verdetto al terzo. Ora la bolgia è azzurra. Sul 4-3 del secondo, l'azzurra richiama il fisio, stavolta per la gamba destra. Sul 5-4 Francia, Paolini salva due match point (prima del secondo deve cambiare un laccio della scarpa, prestato da capitan Garbin) e rimanda tutto al tiebreak, che vince 7-2 con autorità. «Sono contentissima», dichiara Paolini, «è stato veramente bello vedere tutta questa gente, dopo tanto tempo, in Italia. È una vittoria con emozioni fortissime, con un calore del pubblico assurdo», ha proseguito, analizzando poi la sfida: «La partita è stata un'altalena. Io sono partita male. Non riuscivo a sciogliermi, colpivo troppo corto, mi muovevo male, ero tesa. Poi, game dopo game sono andata meglio. Sapevo di non poter servire fortissimo, perché avevo dolori ovunque, ma ci ho messo il cuore. Per me è un punto molto importante anche perché in FedCup ho sempre avuto difficoltà ad esprimersi. Sono veramente contenta, perché non è facile battere una come Alizé», conclude l'azzurra.

La classe di Camila

Il secondo singolare è un'esibizione di Camila Giorgi, che risolve la “pratica Dodin”. Nel primo set, la francese vince solo il quarto game, mentre nel secondo parte meglio, iniziando in vantaggio. Ma l'azzurra non vuole scherzare e infila cinque giochi consecutivi, chiudendo senza rischi. «Sono più che felice, perché sono stata ferma tante settimane e fare una partita del genere è un obbiettivo. La prima partita dopo un lungo stop è molto complicata», dichiara la trentenne marchigiana, che analizza il match: «Ho giocato molto solida in tutti i lati del campo, ho avuto molte possibilità di andare a rete e le ho sfruttate tutte. Abbiamo fatto una bellissima giornata è siamo contente di averla finita così».