Pannelli solari nel centro storico 

Per venire incontro ai cittadini tartassati dal caro bollette il Comune ha proposto in una delibera una variante al Piano particolareggiato del centro storico, per permettere l’installazione di pannelli fotovoltaici sui tetti delle case anche nel centro storico. Una legge nazionale semplifica le norme sulle autorizzazioni per l’installazione nei centri storici e nelle zone sottoposte a vincolo paesaggistico. L’unica eccezione riguarda i balconi che si affacciano sulle strade.

Il prossimo passo, obbligatorio, sarà sottoporre la delibera al voto del Consiglio comunale. L’approvazione dovrebbe essere scontata, quasi sicuramente all’unanimità.

Le reazioni

Dalla maggioranza, Alessio Locci si dice «promotore e forte sostenitore delle energie rinnovabili e quindi non posso che essere soddisfatto del risultato ottenuto, che permette ai cittadini finalmente di poter efficientare le proprie abitazioni». Opinioni favorevoli arrivano persino dall’opposizione. Si dice concorde anche Andrea Zucca, uno dei rappresentanti della minoranza più duro verso le politiche dell’attuale Giunta: «Il Piano particolareggiato del centro storico approvato nel 2014, andava adeguato con delle opportune schede che dessero la possibilità di installare i pannelli fotovoltaici ma anche tutti i sistemi che prevedano l’efficientamento energetico. Finalmente, complici anche le nuove norme europee che mirano all’obbligo di almeno 3 kw per ogni casa, anche il nostro Comune si sta adeguando». Zucca oltretutto è ingegnere elettronico esperto di efficientamento energetico e insegna questi temi nei corsi di alta formazione regionali. «Sono stati persi tanti Superbonus 110% a causa di queste lacune normative e tanto altro va fatto per adeguare il piano alla nuova concezione di casa basata sulla domotica e l’autonomia energetica», aggiunge. La sua collega di opposizione Valentina Picciau ci tiene a evidenziare che «già in passato abbiamo presentato numerose interpellanze in cui chiedevamo proprio che fosse possibile fare questo tipo di intervento anche nel centro storico. È dal 2016 che insistiamo su questo adeguamento. Accolgo con piacere questa svolta da parte della Giunta. Speriamo solo che non sia una regola solo teorica, ma che finalmente i cittadini del centro storico possano veramente far rivivere le proprie abitazioni».

Le ricadute