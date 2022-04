Pane e formaggio gratis, beffa per i poveri  

Ma a far storcere il naso - fra le polemiche - è stata la lista dei produttori caseari dove poter chiedere e ritirare il formaggio: Arborea, Ittiri, Lodè, Mores, Ozieri, Perfugas, Valledoria, Domusnovas, Musei, Sassari, Siamanna, Thiesi, e Siliqua che risulta il Comune più vicino, e il solo ad aver dato la disponibilità a «consegnare gli ordini a Quartu in un punto da individuare».

Il formaggio è gratis, ma i produttori sono sparsi per la Sardegna, alcuni a centinaia di chilometri. In città non c’è nessun negozio per ritirare i prodotti delle aziende casearie che hanno risposto al bando regionale e aderito alla convenzione, con una serie di disagi per i 342 cittadini bisognosi beneficiari del buono per avere formaggio e pane gratis. E a cascata per l’amministrazione comunale, in primis per l’assessorato alle Politiche sociali a cui spetta la gestione dell’iniziativa, tramite una società esterna convenzionata. Un problema che ora è stato in parte alleviato con l’ingresso nella lista di un produttore di Mandas - che dai prossimi giorni garantirà la distribuzione nel suo box del mercato di San Benedetto a Cagliari - e l’aiuto di Coldiretti con il mercato settimanale di Pitz’e Serra.

Le comunicazioni

Nei giorni scorsi sono arrivati i primi messaggi nei telefonini dei beneficiari: 342 quelli che risultano nella graduatoria definitiva, con importi che vanno da 30 a 120 euro da utilizzare per l’acquisto di formaggio e pane. Centinaia di nuclei familiari che si traducono in un migliaio di cittadini, contando che ci sono diverse famiglie numerose fra le richieste di aiuto.

Ma a far storcere il naso - fra le polemiche - è stata la lista dei produttori caseari dove poter chiedere e ritirare il formaggio: Arborea, Ittiri, Lodè, Mores, Ozieri, Perfugas, Valledoria, Domusnovas, Musei, Sassari, Siamanna, Thiesi, e Siliqua che risulta il Comune più vicino, e il solo ad aver dato la disponibilità a «consegnare gli ordini a Quartu in un punto da individuare».

La protesta

Inevitabili le lamentele di molti quartesi destinatari del contributo regionale, costretti a far fronte a chilometri di distanza, oppure ad “accontentarsi” del caseificio di Siliqua. A creare il disagio è soprattutto il fatto che il bando regionale è rivolto ai produttori, e non allargato ai rivenditori locali - supermercati e centri commerciali - dove sarebbe stato più semplice per tutti ritirare il pane e il formaggio come contributo contro la povertà.

Un problema che il Comune - al quale spetta la pubblicazione del bando e la definizione delle graduatorie dei cittadini beneficiari da tramettere agli uffici regionali - non può aggirare. «Gli elenchi sono stati fatti dalla Regione con i produttori che hanno aderito alla convenzione», fanno sapere dagli uffici del settore Politiche sociali di via Cilea, «e scelti in base ai requisiti fissati dalla stessa Regione».

Da ieri ci sono due nuovi ingressi nella lista dei produttori: un caseificio di Mandas, che garantisce la consegna degli ordini nel suo box del mercato San Benedetto di Cagliari, e la Coldiretti che con il mercato quartese del sabato ha dato la sua disponibilità al ritiro di formaggi vaccini a Pitz’e Serra. Una possibilità in più per i cittadini indigenti in graduatoria.

L’altra tranche

Lo stesso problema di fatto si presenterà per la fornitura del pane, richiesta e destinata ad altrettanti quartesi bisognosi: la lista dei produttori convenzionati con la Regione non è stata ancora stilata, ma il panificio più vicino ad aver dato la propria adesione dovrebbe essere a Senorbì. Anche in questo caso, come per la distribuzione del formaggio, si spera di poter contare sulla disponibilità di Coldiretti e su altre collaborazioni per evitare ai quartesi meno fortunati lunghi viaggi per avere il pane a casa.

