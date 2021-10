Pane e formaggio ai poveri, zero adesioni 

Un paradosso: pane e formaggio gratis, a patto di una certificazione Isee sotto 9mila e 400 euro e un mezzo pubblico o privato per raggiungere le località dove risiedono gli aderenti al progetto. Nell’elenco aggiornato al 5 ottobre, non figura nessuno del Medio Campidano, l’unico aderente del Sud Sardegna dista 72 chilometri, Nuoro e Cagliari sono le province più fornite.

«Al nostro Comune – spiega Pani – sono stati assegnati 20 mila euro. Le domande dei bisognosi sono 26, di contro nessun negozio ha aderito al bando. Un’assenza che mette in crisi l’amministrazione: come si fa a consegnare un buono mensile di 30 euro se l’interessato deve percorre almeno 150 chilometri per acquistare i prodotti?»

«Lo dico con dispiacere: nessun produttore locale ha partecipato al bando della Regione per la vendita di pane e formaggio ai poveri». A un anno dall’iniziativa, l’assessore ai servizi sociali di Arbus, Luca Pani, tira le somme su un progetto nato nell’era della pandemia con obiettivi nobili: aiutare le famiglie in difficoltà e allo stesso tempo promuovere le aziende locali che producono formaggi, pane carasau e pistoccu. «Non abbiamo partecipato – spiegano i fratelli Mauro e Sandro Lampis del caseificio Funtanazza – semplicemente perché il formaggio della pecora nera è prodotto di nicchia e non abbiamo giacenze disponibili».

«Lo dico con dispiacere: nessun produttore locale ha partecipato al bando della Regione per la vendita di pane e formaggio ai poveri». A un anno dall’iniziativa, l’assessore ai servizi sociali di Arbus, Luca Pani, tira le somme su un progetto nato nell’era della pandemia con obiettivi nobili: aiutare le famiglie in difficoltà e allo stesso tempo promuovere le aziende locali che producono formaggi, pane carasau e pistoccu. «Non abbiamo partecipato – spiegano i fratelli Mauro e Sandro Lampis del caseificio Funtanazza – semplicemente perché il formaggio della pecora nera è prodotto di nicchia e non abbiamo giacenze disponibili».

Le richieste

«Al nostro Comune – spiega Pani – sono stati assegnati 20 mila euro. Le domande dei bisognosi sono 26, di contro nessun negozio ha aderito al bando. Un’assenza che mette in crisi l’amministrazione: come si fa a consegnare un buono mensile di 30 euro se l’interessato deve percorre almeno 150 chilometri per acquistare i prodotti?»

Un paradosso: pane e formaggio gratis, a patto di una certificazione Isee sotto 9mila e 400 euro e un mezzo pubblico o privato per raggiungere le località dove risiedono gli aderenti al progetto. Nell’elenco aggiornato al 5 ottobre, non figura nessuno del Medio Campidano, l’unico aderente del Sud Sardegna dista 72 chilometri, Nuoro e Cagliari sono le province più fornite.

I volontari

La Giunta è alla ricerca di una soluzione alternativa che tenga conto dei disagi di persone fragili, tutte seguite dai servizi sociali. «Non è nostra intenzione – prosegue Pani – restituire al mittente la somma. Appena gli uffici avranno analizzato le richieste, daremo l’incarico a un’associazione di volontariato per acquistare i prodotti nei centri abilitati e distribuirli alle famiglie. Nel rispetto del bando, resta libera la scelta personale degli aventi diritto». Alla fine sono briciole. Sul pane ciascuno avrebbe un buono di 5 euro al mese, 25 sui formaggi.

Serrenti

Arbus non è l’eccezione: succede in tanti altri Comuni. La conferma arriva dal sindaco di Serrenti che da subito, pur riconoscendo la bontà dell’intento, aveva definito l’iniziativa “stravagante” e “sconsiderata”: «Il taglio dei buoni – spiega – è di 30, 60 e 90 euro a seconda del numero di familiari, ma la procedura è macchinosa, dispendiosa e irrazionale, per cui si spende 100 per donarne 30. Risultato? Abbiamo avuto una sola richiesta, fra l’altro ancora ferma. Il costo necessario a percorrere la distanza per comprare formaggi e pane a lunga conservazione supera quello degli stessi prodotti».

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata