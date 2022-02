Pane e artigianato, sfida turistica  

Si sono concluse le attività per la costituzione del Distretto rurale “Giudicato di Arborea”. Sabato scorso si è svolta, presso la sede dell’Unione di Comuni dei Fenici, a Palmas Arborea, l’assemblea di presentazione dei risultati di animazione e di coinvolgimento dei soggetti pubblici e privati aderenti al costituendo Distretto rurale.

I dati

L’iniziativa, partita la scorsa primavera, ha visto oltre 900 partecipazioni nei 28 incontri di animazione. Al nuovo soggetto hanno aderito 23 enti pubblici: le Unioni di Comuni dei Fenici, Parte Montis e Bassa Valle del Tirso, e i comuni di Allai, Gonnostramatza, Marrubiu, Masullas, Mogoro, Ollastra, Palmas Arborea, Pompu, Samugheo, Santa Giusta, Siapiccia, Siamaggiore, Simala, Simaxis, Siamanna, Siris, Solarussa, Villaurbana, Zerfaliu e Uras. Tra i soggetti privati, invece, le adesioni arrivano a 290, con una presenza significativa di aziende del settore primario, delle trasformazioni agroalimentari e del turismo. Un territorio che, attraverso il distretto, vuole trovare una possibilità in più per sviluppare le eccellenze locali. È il caso, per esempio, del settore tessile che riguarda Samugheo e Mogoro, il pane tradizionale di Villaurbana, il settore ittico a Santa Giusta, l’agricoltura e l’allevamento, il comparto lattiero-caseario, quello vitivinicolo e dell’olio.

La sfida

«Con il nuovo distretto “Giudicato di Arborea” – commenta il sindaco di Simala e rappresentante dell'Unione Parte Montis, Giorgio Scano, 47 anni – le imprese del territorio potranno partecipare ad importanti opportunità di finanziamento ma soprattutto avranno la possibilità di operare in logica di rete accrescendo competitività e redditività”». Pier Paolo Erbì, 57 anni, vice sindaco di Santa Giusta e componente del Comitato promotore del distretto si sofferma sulle decisioni assunte da tutti i consigli comunali che hanno già deliberato la costituzione del soggetto gestore e aggiunge: «Gli elaborati richiesti dalle direttive sono già stati inoltrati agli Uffici regionali competenti e in questi giorni abbiamo richiesto una riunione sia agli uffici che all’assessore regionale all’Agricoltura, Gabriella Murgia. Intendiamo incontrare sia l’organo tecnico che quello politico per manifestare la determinazione del territorio ad ottenere questo importante strumento di sviluppo ma anche presentare la nostra strategia». Giacomo Obinu, infine, sindaco di Simaxis, 51 anni, e rappresentante dell’Unione di Comuni “Bassa Valle del Tirso Grighine”, ha posto in evidenza come «il territorio con le sue aziende hanno già espresso chiaramente la propria volontà e determinazione nel volere costituire un proprio distretto rurale al quale potranno aderire successivamente ulteriori Comuni ed imprese secondo il principio della porta aperta ma occorre tuttavia chiudere questa prima fase per arrivare alla costituzione del nuovo organismo».